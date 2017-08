Fußball | Bundesliga Badstuber sorgt für erfolgreiche Heim-Rückkehr

Insgesamt gab es bei Stuttgart im Vergleich zum 0:2 in Berlin drei Änderungen: Timo Baumgartl startete neben Badstuber in der Dreier- respektive Fünferkette. Ailton, Matthias Zimmermann und Takuma Asano nahmen dafür auf der Bank Platz.

Nach einer knappen halben Stunde trat erstmals der Ex-VfBler Alexandru Maxim in bekannter Manier in Aktion: Seinen Freistoß köpfte Kapitän Stefan Bell aufs Stuttgarter Tor, doch Ron-Robert Zieler parierte mit einer Glanztat.

Ansonsten passierte bis zur Halbzeit nicht viel, einzig der agile Aogo feuerte kurz nach Bells Kopfball per Volley über den Kasten. Fazit zur Pause: Stuttgart bemühter, Mainz allerdings hatte die beste Chance vor 53.100 Fans in der Stuttgarter Arena.

Unverändert ging es in die zweite Halbzeit, in der die beiden Neuzugänge gleich für einen Paukenschlag sorgten. Nach einer Aogo-Ecke in der 53. Minute hechtete Badstuber heran und bugsierte den Ball per Kopf ins Mainzer Tor. Grenzenloser Jubel - vor allem beim Schützen selbst, der zur Kurve lief - war die Folge.