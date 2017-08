Fußball | 3. Liga Torloses Schwabenderby - Debakel für den KSC

Das Derby zwischen der SGS Großaspach und dem VfR Aalen blieb torlos. Fußball-Drittligist Karlsruher SC hat am 5. Spieltag mit 0:4 gegen Fortuna Köln verloren.

Das Schwabenderby zwischen der SG Sonnenhof Großaspach und dem VfR Aalen blieb torlos. Beide Mannschaften starteten munter aber sehr ausgeglichen in die erste Halbzeit. Nach 20 Minuten wurde Großaspach aktiver und hatte die größte Chance durch einen Freistoß von Özgür Özdemir, den Robert Müller aber auf der Linie klärte. Beiden Teams fiel es sonst aber schwer, aus dem Spiel heraus für Torgefahr zu sorgen.

In die zweite Halbzeit startete Aalen zwar als aktivere Mannschaft. Aber jede Torchance scheiterte an den tief verteidigenden Großaspachern, die kaum Lücken zuließen. Das sehr ausgeglichene Derby endete 0:0.

10:01 min | Sa, 19.8.2017 | 17:30 Uhr | Sport am Samstag | SWR Fernsehen

Vier Punkte aus fünf Spielen - Der Start in die 3. Liga Saison ist mit der erneuten Niederlage nun endgültig verpatzt. Im Vergleich zum DFB-Pokalspiel gegen Leverkusen veränderte KSC-Coach Marc-Patrick Meister seine Startelf nur auf einer Position. Für den Gelb-Rot-gesperrten Marvin Wanitzek spielte Andreas Hofmann von Beginn an. Doch die Karlsruher konnten nicht an ihre Leistungen, die sie noch gegen Leverkusen gezeigt hatten, anknüpfen.