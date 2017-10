Fußball | 3. Liga Siege für Aalen und Großaspach

Am 14. Spieltag der 3. Liga hat der VfR Aalen mit 1:0 gegen Werder Bremen II gewonnen. Auch die SG Sonnenhof Großaspach feierte einen Sieg. Das Team von Sascha Hildmann bezwang Lotte mit 2:0.

Es war das Duell zwei punktgleicher Teams: Sowohl der VfR Aalen als auch Werder Bremen II hatten vor der Partie 14 Punkte gesammelt. Gastgeber Aalen ging fünf Minuten vor der Halbzeitpause mit 1:0 in Führung, Sascha Traut traf aus 14 Metern. Bremen erspielte sich zwar Chancen, allerdings mangelte es an der Verwertung. So gewann Aalen knapp mit 1:0 und belegt nach dem Sieg den neunten Tabellenplatz.