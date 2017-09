Fußball | 3. Liga Schwartz mit erfolgreichem Heimdebüt

Geglückte Heimpremiere für Alois Schwartz. Der KSC-Trainer feierte dank eines Treffers von Anton Fink den ersten Dreier mit den Badenern. Aalen unterlag zeitgleich gegen Würzburg, Großaspach feierte ein Schützenfest in Unterhaching.

Alois Schwartz feierte gegen Lotte sein Heimspiel-Debüt als Trainer des Karlsruher SC

Der KSC begann zurückhaltend und ließ die Sportfreunde Lotte in den ersten Minuten kommen. Nach rund zehn Minuten ergriffen die Karlsruher die Initiative und erarbeiteten sich deutlich mehr Spielanteile als die Gäste. Nach vorne agierten die Badener allerdings oft zu hektisch, weshalb es ihnen nicht gelang, ihre spielerischen Vorteile in Tore umzumünzen.

Die beste Chance der Karlsruher in einer ereignisarmen ersten Halbzeit hatte Innenverteidiger David Pisot nach einer Ecke. Nach einer Kopfballabwehr gelangte der Ball noch im Strafraum zu ihm, sein Abschluss konnte am kurzen Pfosten von einem Lotte-Spieler geblockt werden (26.). KSC-Keeper Uphoff musste in der 37. Minute zur Ecke abwehren, als Nico Neidhart kurz vor dem Strafraum flach aufs Tor schoss. In die Pause ging es mit einem 0:0.

Fink mit Traumtor zum 1:0

Zweite Halbzeit. Gleiches Bild. Bis zur Schlussphase neutralisierten sich beide Teams größtenteils. Lotte spielte zwar nun offensiver und hatte mehr Chancen als der KSC, in der 75. Minute traf jedoch Anton Fink zum 1:0 für die Badener. Fink wurde am linken Strafraumeck nicht richtig angegriffen, zog nach innen und schlenzte den Ball anschließend herrlich in den Winkel. Traumtor. In der 87. Spielminute wurde der Matchwinner ausgewechselt und erhielt viel Applaus - von den Rängen und seinem neuen Coach Alois Schwartz. Durch den späten Siegtreffer stehen für den Trainer nun vier Punkte auf dem Konto und eine gelungene Heim-Premiere.

2:20 min | Sa, 16.9.2017 | 17:30 Uhr | Sport am Samstag | SWR Fernsehen Mehr Info 3. Liga | Alois Schwartz "Haben wieder einen kleinen Schritt gemacht" Reporter: Lennert Brinkhoff Alois Schwartz, Trainer des Karlsruher SC, sah beim 1:0-Sieg gegen die Sportfreunde Lotte viele gute Aktionen seiner Mannschaft. Im Offensivspiel besteht nach Ansicht des KSC-Coachs aber noch Entwicklungspotenzial.

Aalen und Würzburg mit starker Anfangsviertelstunde

Der VfR Aalen spielte zuhause gegen die schlecht gestarteten Würzburger. In den ersten 15 Minuten hatten beide Teams gute Torchancen, konnten jedoch keine nutzen. Danach flachte das Spiel ab und man ging mit einem 0:0 in die Kabinen.

Beide Mannschaften kamen unverändert aus der Pause und boten den 3.500 Zuschauern ein ähnliches Bild wie zu Beginn von Halbzeit eins. Aber jetzt trafen die Teams. In der 48. Minute verwertete Patrick Göbel einen Konter der Gäste zum 0:1. Die direkte Antwort ließ nur eine Minute auf sich warten. Matthias Morys schob zum 1:1 für die Aalener ein (49.). Drei Minuten später trafen wiederum die Würzburger. Der ehemalige Aalener Sebastian Neumann köpfte nach einer Ecke zur erneuten Führung ein (52.).

In der 65. Minute wehrten die Gäste einen Freistoß des VfR Aalen ab. Nikolaou bekam jedoch den Nachschuss an die Hand und die Aalener einen Strafstoß zugesprochen. Diesen verwandelte Matthias Morys sicher und wurde somit zum Doppeltorschützen. Würzburg hatte am Ende aber das letzte Wort. Nikolaou traf zum 2:3-Endstand (87.) und damit zum Sieg für die Kickers.

Haching mit besserem Start, Großaspach macht das Tor

Die SG Sonnenhof Großaspach musste auswärts beim Aufsteiger aus Unterhaching antreten. Die Gastgeber erwischten den besseren Start und hatten nach drei Minuten schon die Chance zur Führung, als Bigalke den Pfosten traf. Danach übernahmen die Gäste die Kontrolle und erarbeiteten sich mehr Möglichkeiten. Nach Vorlage von Sebastian Bösel hatte Alexander Aschauer in der 30. Minute zwar Probleme mit der Ballannahme, erzielte aber dennoch die 1:0-Führung für Großaspach. Das war gleichzeitig der Pausenstand.