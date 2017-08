Fußball | 3.Liga Karlsruher SC blamiert sich in Bremen

Karlsruher SC blamiert sich in Bremen

Drei Spiele und noch kein Sieg. Der KSC verlor bei Werder Bremen II mit 0:2 (0:1). Damit stehen die Karlsruher mit einem Punkt auf dem 15 Tabellenplatz. Die Tore für Bremen erzielten Leon Jensen (36. Minute) und Rafael Kazior in der Nachspielzeit. Besser lief es indes für den VfR Aalen. Durch den zweiten Sieg in den ersten drei Spielen kletterten die Aalener auf Platz acht in der Tabelle. Für die Aalener trafen Maximilian Welzmüller, Gerrit Wegkamp und Doppeltorschütze Marcel Bär.