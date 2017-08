Fußball | 3. Liga Der "neue" KSC müht sich zu einem Punkt

Mit den Interimstrainern Zlatan Bajramovic und Christian Eichner erreichte der Karlsruher SC gegen Halle ein 1:1-Unentschieden. Auch der VfR Aalen und die SG Sonnenhof Großaspach spielten am 6. Spieltag remis.

Mussten sich mit einem Unentschieden begnügen - Benjamin Uphoff und seine Karlsruher

Mit den neuen Interimstrainern Zlatan Bajramovic und Christian Eichner auf der Bank startete die Mission Wiedergutmachung für den Karlsruher SC denkbar ungünstig. Schon in der 13. Minute verlor Innenverteidiger Daniel Gordon auf der Außenseite einen Zweikampf, die Flanke drückte in der Mitte der allein gelassene Martin Röser zur Führung für Halle über die Linie.

Der KSC zeigte sich nach dem Rückstand wie schon beim 0:4 gegen Fortuna Köln geschockt. Bis zur Halbzeit zeigte sich der KSC wenig entschlossen und hatte kaum Torchancen. Erst direkt nach der Halbzeit machten die Badener offensiv auf sich aufmerksam: Der eingewechselte Dominik Stroh-Engel legte auf Fabian Schleusener ab, der aus 14 Metern den rechten Innenpfosten traf. Der Ball kullerte einmal parallel zur Torlinie - Pech für Karlsruhe.

Der Ausgleich durch Fabian Schleusener

Nach 66 Minuten belohnte sich Karlsruhe für etwas mehr fußballerisches Engagement: Nach einem schlecht getretenen Freistoß von Fink blieb der Ball in der Mauer hängen. Florent Muslija legte per Hacke auf Schleusener ab, der die Kugel zum 1:1 ins Hallenser Tor schlenzte. In der Schlussphase drückte der KSC auf das zweite Tor, doch Halle verteidigte leidenschaftlich. Der Aufstiegskandidat musste sich mit einem Punkt begnügen und dümpelt in der 3. Liga weiter vor sich hin. Karlsruhe steht auf Platz 15 der Tabelle, zwei Plätze vor Halle.

Auch Aalen und Großaspach mit Punktgewinn

Der VfR Aalen sah gegen Rot-Weiß Erfurt lange wie der sichere Sieger aus: In der 56. Minute schoss Maximilian Welzmüller die Gastgeber mit einem Distanzschuss aus 25 Metern in Führung. Erst in der 88. Minute konnte Erfurt nach einer Ecke durch Ahmed Waeem Razeek zum 1:1 ausgleichen. Aalen ist vorrübergehend Tabellenvierter.

Die SG Sonnenhof Großaspach kam bei Carl Zeiss Jena nicht über ein 0:0 hinaus. Jena war in der ersten Halbzeit die engagiertere Mannschaft, schaffte es jedoch nicht ein Tor zu erzielen. In der Schlussphase der Partie hatten beide Mannschaften nochmal Chancen, Großaspach durch Saliou Sané, der in der 87. Minute knapp verzog. Großaspach bleibt dadurch im Mittelfeld der Tabelle.