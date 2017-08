Fußball | 3. Liga Der Karlsruher SC trennt sich von Meister

Fußball-Drittligist Karlsruher SC hat auf den schwachen Saisonstart reagiert und Cheftrainer Marc-Patrick Meister am Sonntag mit sofortiger Wirkung freigestellt. Der

Zweitliga-Absteiger, der am Freitag 0:4 bei Fortuna Köln verloren hatte und mit vier Punkten aus fünf Spielen auf Tabellenplatz 15 hinter den eigenen Erwartungen zurückliegt, wird vorerst von den beiden Co-Trainern Christian Eichner und Zlatan Bajramovic betreut, wie der Klub am Sonntag mitteilte.