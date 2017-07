Fußball | 3. Liga Aalen feiert ersten Sieg - Großaspach mit 0:0

Noch eine Woche zuvor zeigte sich die SC Sonnenhof Großaspach beim 4:1-Erfolg gegen den Aufstiegsaspiranten Magdeburg treffsicher. Und auch in der Partie bei Hansa Rostock ging der erste Abschluss auf das Konto des selbsternannten Dorfklubs: Joseph-Claude Gyau probierte es aus spitzem Winkel aus acht Metern, doch Hansa-Tormann Janis Blaswich hielt den Ball sicher. Mit einem ausgeglichenem 0:0 ging es in die Halbzeit-Pause. In der 74. Minute vergab Timo Röttger die größte Chance der Großaspacher. Am Ende dürfen die Rot-Schwarzen aber durchaus zufrieden sein und mit einem Punkt nach Hause fahren.