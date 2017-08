Fußball | 2. Bundesliga Sandhausen verliert in der Nachspielzeit

Der SV Sandhausen hat sein Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf mit 1:2 (1:0) verloren. Der Siegtreffer für die Fortuna fiel in der Nachspielzeit.

Philipp Klingmann und seine Sandhäuser unterlagen kurz vor Schluss

Der SVS versuchte vor 6.769 Zuschauern von Beginn an, die Gäste früh in ihrem Aufbauspiel zu stören. Ein Kopfball von Sandhausens Tim Kister (5. Minute) knapp einen Meter über die Latte blieb jedoch lange die einzige Chance des Spiels. Mitte der ersten Halbzeit machten es die Gastgeber besser. Nach einem Einwurf spielte sich der SVS sehenswert bis an die Grundlinie durch, in der Mitte vollendete Lucas Höler den Spielzug zur 1:0-Führung.

Es war der zweite Saisontreffer für den Mittelstürmer, der bereits am vergangenen Wochenende beim 4:0-Sieg bei Dynamo Dresden getroffen hatte. In der Folge überließen die Gastgeber Düsseldorf die Partie, doch der Fortuna fehlte es zunächst an Durchschlagskraft. Nach der Pause spielten die Gäste druckvoller und belohnten sich mit ihrem ersten schönen Spielzug. Jean Zimmer legte den Ball in den Rückraum auf Ihlas Bebou (51.), der den Ball aus elf Metern im linken Eck zum 1:1 versenkte.

Klingmann scheitert an Wolf

In der 59. Minute verpasste Sandhausen die Riesenchance zur Führung. Philipp Klingmann scheiterte aus sieben Metern am glänzend parierenden Torwart Raphael Wolf, der zu seinem Pflichtspieldebüt für die Fortuna kam. Er vertrat den an einer Rippenverletzung laborierenden Michael Rensing. Zehn Minuten vor Schluss entschärfte Sandhausens Keeper Marcel Schuhen einen Schuss des eingewechselten Rouwen Hennings.

Hennings schockt Sandhausen

In der 90. Spielminute war es dann Hennings, der per sehenswertem Schuss aus dem linken Strafraumeck zur Stelle war und den Siegtreffer für die Fortuna markierte. Sandhausen steht nach der ersten Saisonniederlage mit sieben Punkten aus vier Spielen auf dem vierten Tabellenplatz.