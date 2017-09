Fußball | 2. Bundesliga FCK will Union Berlin niederkämpfen

Sie wirken entschlossen. Interims-Cheftrainer Manfred Paula und sein Co Alexander Bugera wollen in Berlin die Wende schaffen. "Wir spielen nicht in München und nicht in Dortmund. Wir spielen bei Union Berlin. Und die haben auch schon fünfmal nicht gewonnen." Alexander Bugera, impft den Spielern Selbstbewusstsein ein.