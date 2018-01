Fußball | 1. FC Kaiserslautern Pause für Strasser, kommt Frontzeck?

Jeff Strasser wird nach SWR-Informationen in dieser Saison nicht mehr als Cheftrainer zum 1. FC Kaiserslautern zurückkehren. Medienberichten zufolge soll Michael Frontzeck den erkrankten Strasser vertreten.

Der erkrankte Jeff Strasser (li.) soll wohl von Michael Frontzeck vertreten werden

Jeff Strasser musste in der Halbzeit des Auswärtsspiels beim SV Darmstadt 98 am vergangenen Mittwoch aus gesundheitlichen Gründen in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Spiel wurde daraufhin abgebrochen. Nach zahlreichen Untersuchungen wurden bei dem 43-Jährigen vorübergehende Herzrhythmusstörungen in Zusammenhang mit einer verschleppten Grippe festgestellt. Die Ärzte verordneten ihm nun eine voraussichtlich vier- bis sechswöchige Ruhepause.

"Das ist eine schwierige Situation für mich. Ich würde am liebsten schon heute wieder trainieren, aber ich muss auf die Ärzte hören und akzeptieren, dass dies derzeit nicht vernünftig ist", erklärte Jeff Strasser in einer Pressemitteilung des Vereins. "Das ist nicht einfach für mich, schließlich bedeutet mir der FCK und diese Aufgabe sehr viel und ich bedauere es sehr, dem FCK in den nächsten Wochen nicht helfen zu können. Aber ich habe auch eine große Verantwortung gegenüber meiner Frau, meinen Kindern und meiner Gesundheit."

Frontzeck soll kommen

Auch nach der verordneten Zwangspause will Strasser seinen Weg als Trainer weitergehen. Allerdings steht nach SWR-Informationen fest, dass Strasser in dieser Saison nicht mehr als Cheftrainer zum FCK zurückkehren wird. "Das Wichtigste für uns ist, dass Jeff Strasser wieder komplett gesund wird. Gerne hätten wir ihn möglichst schnell wieder als FCK-Trainer an der Linie gesehen, doch seine Gesundheit steht in diesem Fall natürlich über allem. Wir waren die ganze Zeit in enger Abstimmung mit Jeff Strasser und treffen diese Entscheidung gemeinsam mit ihm“, so FCK-Sportdirektor Boris Notzon.

Über die künftige Besetzung der Trainerposition will der FCK zeitnah informieren. Aktuell leitet Interims-Trainer Hans-Werner Moser das Training. Medienberichten zufolge könnte Michael Frontzeck den erkrankten Strasser vertreten. Er soll am Donnerstag zusammen mit Martin Bader, dem neuen Sportvorstand, vorgestellt werden. Bader und Frontzeck hatten bereits bei Hannover 96 zusammen gearbeitet.