Fußball | 1. FC Kaiserslautern Der FCK hat wohl einen Investor gefunden

Kaiserslauterns Oberbürgermeister Klaus Weichel steht nach eigenen Angaben in aussichtsreichen Verhandlungen über den Verkauf des Fritz-Walter-Stadions. Nach Informationen der SWR-Sendung Flutlicht will der potenzielle Käufer auch in den 1. FC Kaiserslautern investieren.

Voraussetzung für den Einstieg eines Unternehmens ist, dass der Verein seine Profiabteilung aus dem e.V., also dem eingetragenen Verein, ausgliedert und in eine Kapitalgesellschaft umwandelt. Genau das will der Vorstand seinen Mitgliedern bei der Jahreshauptversammlung am 3. Dezember zunächst vorstellen und dann möglichst schnell in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung schon im Januar beschließen lassen.