FSV Mainz 05 | Transfer Anthony Ujah kehr nach Mainz zurück

Wie der FSV Mainz 05 auf seiner Facebookseite vermeldet, ist der erste Wintertransfer fix! Anthony Ujah kehrt zu den Rheinhessen zurück. In der Saison 2011/2012 war der Stürmer bereits in Mainz aktiv.

Die Nullfünfer waren die erste Bundesligastation des Nigerianers, bevor er für Werder Bremen und den 1. FC Köln auf Torejagd ging. Zuletzt spielte der 27-Jährige bei Liaoning FC in China und erzielte in der aktuellen Spielzeit fünf Tore in 24 Spielen. Ob die Verpflichtung von Ujah sich auszahlt bleibt abzuwarten. Seine Torquote beim FSV ist allerdings ausbaufähig: Zu seiner Zeit unter dem damaligen Trainer Thomas Tuchel traf der Torjäger in zwöf Bundesligaspielen zwei mal. Wesentlich besser fällt sein Arbeitszeugnis beim 1. FC Köln aus, wo er in 102 Spielen 36 mal ins Ziel traf.