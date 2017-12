FSV Mainz 05 | Transfer Anthony Ujah kehrt zurück

Der erste Wintertransfer des FSV Mainz 05 ist fix! Anthony Ujah kehrt zu den Rheinhessen zurück. In der Saison 2011/2012 war der Stürmer bereits in Mainz aktiv.

Ein alter Bekannter am Rhein: Anthony Ujah

Stürmer Anthony Ujah kehrt zum Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 zurück. Der 27-jährige Nigerianer, der bereits in der Saison 2011/12 bei den Rheinhessen unter Vertrag stand, erhält einen Vertrag über dreieinhalb Jahre bis Sommer 2021. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

Zuletzt trug der Torjäger, der zuvor auch für die Bundesligisten 1. FC Köln und Werder Bremen gespielt hatte, das Dress von Liaoning FC in der chinesischen Super League. FSV-Sportvorstand Rouven Schröder sagte zu der Verpflichtung: "Anthony Ujah ist ein athletischer, zielstrebiger und abschlussstarker Angreifer, der seine Qualitäten auf Bundesliga-Niveau nachgewiesen hat und mit diesen einen echten Mehrwert für unseren Kader bietet. Er ist ein toller Charakter und wird auch aufgrund seiner Mainzer Vergangenheit keine nennenswerte Eingewöhnungszeit im Verein benötigen."

Ujah könnte in der Rückrunde die Sturmmisere der Mainzer beheben, die nach der Hinrunde mit nur 19 geschossenen Toren auf dem 15. Tabellenplatz stehen. "Ich freue mich außerordentlich, dass ich nach Mainz zurückkehre, denn ich habe nur gute Erinnerungen an meine Zeit dort. Ich freue mich genauso auf die Bundesliga. Ich will der Mannschaft ab der Rückrunde helfen, die sportlichen Ziele des Vereins zu erreichen", sagte Ujah.