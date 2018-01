FSV Mainz 05 | Nigel de Jong Ein Leader für Mainz 05

Amsterdam, Manchester, Mailand, Los Angeles, Istanbul und jetzt: Mainz. Nigel de Jong hat in seiner Karriere schon viel erlebt. Doch was treibt den WM-Finalisten von 2010 ins beschauliche Mainz am Rhein?

Nigel de Jong zeigte sofort Präsenz

Der FSV Mainz 05 ist mittlerweile auch für große Namen des internationalen Fußballs eine gute Adresse. In der letzten Saison hatten sich die Nullfünfer das früher als "neuer Messi" gefeierte Ausnahmetalent Bojan Krkic aus Spanien geangelt und in diesem Jahr kommt in der Winterpause mit Nigel de Jong ein Spieler an den Rhein, dem man in den ersten Sekunden bereits anmerkt, dass ihm so leicht keiner was vormachen kann.

Bis zum Sommer hat sich de Jong zunächst an die Nullfünfer gebunden. Die kurze Vertragslaufzeit ist für den 33-jährigen Mittelfeldstar mit der schillernden Karriere und der bisweilen überharten Spielweise kein Problem. "Ich will erst zeigen, was ich kann. Wenn die Leistung stimmt, können wir verlängern", sagte de Jong am Sonntag bei seiner offiziellen Vorstellung in Mainz. "Ich will spielen, stehe voll im Saft und will bis zum Saisonende meine Qualitäten zeigen", meinte der Niederländer auf seine Fitness angesprochen.

Mainz 05 | Nigel de Jong

Fußball und edle Karossen

De Jong spielte zuletzt für den türkischen Spitzenclub Galatasaray Istanbul, kam dort aber mit seinem Trainer Igor Tudor nicht klar. "Es lief nicht so gut, was aber nichts mit dem Fußball zu tun hatte", sagte er. Am Freitag löste er seinen Vertrag in der Türkei auf und unterschrieb ablösefrei in Mainz. "Ich wusste dass ich wieder eine Chance bekomme", meinte der frühere HSV-Profi, der als zweites Standbein ein Autohaus für edle Karossen in Hamburg betreibt.

Fußball | FSV Mainz 05 Nigel de Jong vorgestellt Der frühere niederländische Nationalspieler Nigel de Jong soll beim FSV Mainz 05 zum neuen Anführer im Abstiegskampf der Bundesliga werden. Der mittlerweile 33-jährige Mittelfeldspieler wurde bei den Rheinhessen am Sonntag vorgestellt.



Im Vergleich zu seinen früheren Karrierestationen Ajax Amsterdam, Hamburger SV, Manchester City, AC Mailand, Los Angeles Galaxy und auch Galatasaray fällt der FSV vom Namen her zwar ab. Doch nach seinen Erfahrungen in Istanbul hat der Routinier genau so eine Herausforderung gesucht. "Das gefällt mir so an Mainz 05: Hier geht es nur um Fußball. Hier stimmt die Organisation. Wenn die nicht stimmt, passt es nicht", betonte de Jong.

"Ich wollte zurück"

Im Testspiel gegen Gladbach ging es gleich zur Sache

Die Bundesliga hat seit seiner Zeit beim Hamburger SV einen besonderen Stellenwert für den 33-Jährigen. "Sie ist für mich eine der besten Ligen der Welt. Deshalb wollte ich ja auch zurück." Zum Einstand gab es für de Jong im Testspiel gegen den Bundesliga-Konkurrenten Borussia Mönchengladbach im Mainzer Bruchwegstadion eine 0:3-Niederlage. Beim 2:1-Sieg am Vortag gegen den FC St. Gallen aus der Schweiz hatte er noch zugeschaut.

Führungsqualitäten

Mainz erhofft sich vom erfahrenen Holländer in der Rückrunde vor allem eines: Einsatz und Führungsqualitäten. "Er ist ein Mentalitätsspieler, ein Leader. In der Vorrundenanalyse kam genau das zu Tage und wir haben reagiert", erklärte Sportvorstand Rouven Schröder am Sonntag. "Wir haben ihn aus vollster Überzeugung verpflichtet. Er ist nicht fertig mit seiner Karriere und passt vom Charakter zu uns. Bei ihm geht es nichts ums Geld, es geht ausschließlich um den Sport."

Voller Einsatz

Mit diesem Foul an Xabi Alonso geriet de Jong 2010 in die Kritik.