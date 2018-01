FSV Mainz 05 | Gerichtsverhandlung Der Fall "Heinz Müller" in der nächsten Runde

Der Fall "Heinz Müller" in der nächsten Runde

Der brisante Rechtsstreit zwischen Ex-Profi Heinz Müller und dem FSV Mainz 05 geht ins vierte Jahr und in die dritte Runde. Jetzt muss das Bundesarbeitsgericht entscheiden.

Die Fußball-Verbände und Vereine schauen an diesem Dienstag mit Spannung nach Erfurt: Das Bundesarbeitsgericht verhandelt die Revision des Falls Heinz Müller. Es geht dabei vor allem um die Rechtmäßigkeit von befristeten Arbeitsverträgen im Profigeschäft. Eine Entscheidung zugunsten des früheren Bundesliga-Torhüters des FSV Mainz 05 könnte ähnlich weitreichende Folgen haben wie das Bosman-Urteil, das vor über 20 Jahren das Transfersystem revolutionierte.

Der inzwischen 39 Jahre alte Müller will nach Angaben seines Frankfurter Anwalts Horst Kletke selbst zur Verhandlung (Beginn 11.15 Uhr) erscheinen. Der Ex-Keeper hatte 2012 noch einmal einen Zweijahresvertrag bei den Mainzern unterschrieben, der sich nach 23 Einsätzen um ein weiteres Jahr verlängert hätte. Da ihn Trainer Thomas Tuchel damals in die Mainzer U23-Mannschaft verbannte, sah sich Müller um diese Chance gebracht. Er verklagte den Verein auf Lohn- und Prämienfortzahlung - und bekam 2015 in erster Instanz vor dem Arbeitsgericht Mainz überraschend recht.