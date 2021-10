Ultramarathon "Taubertal 100": Freiburgerin läuft 160 Kilometer am Stück

Im Vergleich dazu wirkt ein olympischer Marathon mit seinen 42,195 Kilometern fast human. Der "Taubertal 100" wartet jährlich mit Ultra-Distanzen auf. Die extremste davon: 100 Meilen oder 160,934 Kilometer. Die Freiburgerin Barbara Bamberger hat diese extreme Strecke in Angriff genommen.

Auf den letzten Metern ist der Schmerz in den Beinen wieder vergessen. Sogar zu einem kurzen Freudensprung über die Ziellinie lässt sich Barbara Bamberger hinreißen. Die Freiburgerin hat ihren ersten 100 Meilen-Lauf erfolgreich beendet und lächelt glücklich, als ihr die verdiente Medaille um den Hals gehängt wird. "Die Freude hat mich mit hier hoch geschoben" sagt die Athletin, nachdem sie auch das letzte Hindernis vor dem Ziel, einen steilen Anstieg bis zur Festhalle Gemünden im Stadtteil Adelsberg, passiert hat. Mit 24 Stunden und 31 Minuten war Barbara Bamberger über einen Tag lang unterwegs.

100 Meilen durch das Tauber- und Maintal

Los ging es im bayrischen Rothenburg ob der Tauber. 223 Läuferinnen und Läufer gingen zusammen mit Barbara Bamberger über mehrere Ultramarathon-Distanzen an den Start. 32 der Starter und Starterinnen peilten die 100 Meilen an. "Ich freue mich so, dass es jetzt endlich soweit ist", so Barbara Bamberger kurz vor dem Startschuss am frühen Morgen. Im Licht von Fackeln, die im Startbereich aufgestellt waren, ging es dann los in Richtung Norden, zumeist auf Fahrradwegen und Landstraßen. Die Strecke durch das Tauber- und Maintal gilt für viele als eine der schönsten Ultramarathon-Routen überhaupt.

Immer an Bambergers Seite: Ihre treuen Begleiter

Barbara Bamberger absolvierte an diesem Wochenende ihren ersten 100 Meilen-Lauf. Das entspricht 160,934 Kilometer. An der Strecke wurde sie deshalb von Ehemann Jochen begleitet, der sie nicht nur mit ausreichend Verpflegung versorgte, sondern auch eine moralische Unterstützung lieferte. "Ich finde es spannend, das mitzuerleben, auch wenn ich selbst so eine Strecke niemals laufen würde", bestaunt er die Leistung seiner Ehefrau. Nach den ersten 100 Kilometern des "Taubertal 100"-Ultramarathons, die Barbara Bamberger bereits vor zwei Jahren absolviert hatte, übernahm zusätzlich eine enge Freundin die Rolle der ständigen Begleitperson und fuhr auf einem Fahrrad neben Bamberger her. Die verbleibenden 60 Kilometer durch das Maintal waren nochmals eine besondere Herausforderung für die Athletin. Bei einsetzender Dunkelheit war für Bamberger nicht an Schlaf zu denken, sondern nur noch an das Ziel in Gemünden am Main.

Ritterschlag hinter der Ziellinie

Einen Tag und eine Nacht, genau 24 Stunden, 31 Minuten und 22 Sekunden nach dem Startschuss in Rothenburg ob der Tauber, kommt Barbara Bamberger in Gemünden am Main an. Das Zeitlimit von 28 Stunden unterbietet die Athletin mit Leichtigkeit. Damit ist das große Ziel, die 100 Meilen des "Taubertal 100" zu schaffen, erreicht. Im Ziel wartet auf die Athletin neben einer Umarmung ihres Ehemannes und einer Medaille auch eine ganz besondere Ehre: Für ihre Leistung wird sie von den Veranstaltern des Laufes zum Ritter von Rothenburg geschlagen. Ein würdiger Titel für eine echte Ausnahmeleistung.