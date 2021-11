Einmal in die Fußball-Metropole Barcelona reisen und dort ein Champions League-Spiel bestreiten: Bei diesem Gedanken kribbelt es auch bei der Frauen-Mannschaft der TSG 1899 Hoffenheim. Nach einem guten Einstieg in die Königsklasse müssen sie sich jetzt mit dem Titelverteidiger FC Barcelona messen. Dabei ist das Ergebnis laut der Hoffenheimer Stürmerin Nicole Billa eher zweitranging.

Die Frauen der TSG Hoffenheim machen ihre Sache international bisher gut, und das obwohl sie zum ersten Mal im Wettbewerb vertreten sind: Auf den Auftaktsieg gegen den dänischen Meister HB Køge (5:0) folgte eine deutliche Niederlage gegen den Arsenal Women FC (0:4). Damit belegen sie aktuell den zweiten Platz der Gruppe C, mit dem Nicole Billa sehr zufrieden ist: "Ich glaube viele haben damit nicht gerechnet. Aber ich wusste, was in unserer Mannschaft steckt." Jetzt wartet die nächste Herausforderung, die mit ganz viel Vorfreude verbunden ist. Die Hoffenheimerinnen werden morgen gegen die Frauen des großen FC Barcelona antreten. Ein Spiel in der Stadt, die seit Jahrzehnten für Hochglanz-Fußball steht und wovon wohl jedes Kind träumt. Dieser Traum geht für die TSG und Nicole Billa morgen in Erfüllung: "Ich freue mich, dass wir gegen so einen Gegner spielen, das ist ein Geschenk", so die Stürmerin.

"Wir haben nichts zu verlieren"

Die Hoffenheimerinnen wissen natürlich ganz genau, mit wem sie es zutun haben. Der FC Barcelona gehört zu den Spitzenteams auf nationalem und internationalem Parkett. Mit neun Siegen in neun Spielen führen sie die Liga Iberdrola, die höchste Spielklasse der spanischen Frauen, an. In den vergangenen Jahren erreichten sie jedes Jahr mindestens das Viertelfinale der Königsklasse. In der letzten Saison holten sie sich dann den CL-Titel. Nicole Billa weiß um die Dominanz des Gegners und legt den Schwerpunkt deshalb auf die Erfahrung, die sie damit sammeln: "Ich glaube, das ist für viele von uns eine große Ehre dort zu spielen. Im Endeffekt haben wir dort nichts zu verlieren. Ich glaube, wenn wir dort einen Punkt mitnehmen, dann ist das schon eine Sensation. Ich freue mich, dass wir diese Chance bekommen."

Nicht im berühmten Camp Nou

Die Heimspiele der Männer des FC Barcelona werden im großen Camp Nou ausgetragen. Die Frauen spielen jedoch im deutlich kleineren Estadi Johan Cruyff, wenige Auto-Minuten vom Camp Nou entfernt. Trotzdem, diese Begegnung ist eine der besonderen Art: "Für uns persönlich ist es natürlich ein sehr sehr großes Highlight. Nicht nur für uns als Mannschaft, sondern für den ganzen Verein ist es eine Erfahrung."

Diese besondere Erfahrung werden sie heute Abend um 18:45 Uhr im Estadi Johan Cryuff in Barcelona machen.