Football | German Bowl Schwäbisch Hall gewinnt den German Bowl

Die Schwäbisch Hall Unicorns haben sich im Finale des German Bowls in einem Krimi gegen den Rekordmeister New York Lions Braunschweig mit 14:13 (7:13) durchgesetzt. Es ist der dritte Deutsche Meistertitel.

Die Schwäbisch Hall Unicorns haben zum dritten Mal nach 2011 und 2012 den German Bowl im American Football gewonnen. Die Schwaben besiegten am Samstag die Braunschweig Lions mit 14:13 (7:13) und feierten im vierten Final-Duell den ersten Erfolg gegen den Rekordchampion aus Niedersachsen.

Der elfmalige Meister Braunschweig hatte den German Bowl viermal in Serie gewonnen - die zurückliegenden drei Endspiele gegen die Unicorns. Der Herausforderer brauchte vor der Rekordkulisse von 13.502 Zuschauern im Berliner Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark bis ins dritte Viertel, um seinen Rhythmus zu finden. Bis dahin waren die Lions bei nasskaltem Wetter und Dauerregen in allen statistischen Belangen - Raumgewinn, First Downs und individuelle Stärken - klar überlegen.