FCK | 1:3 in Regensburg Strasser entschuldigt sich bei den Fans

Kein Aufbäumen, kein wirklicher Kampf, keine Willenskraft - die Roten Teufel ergaben sich irgendwann in die Niederlage. "Wir hätten uns auch sieben Stück einfangen können", konstatierte Torwarttrainer Gerry Ehrmann nach der achten Niederlage im zwölften Saisonspiel in der Rheinpfalz.

Umso unverständlicher, dass sein Team in der Oberpfalz so unterging. Dabei hatte sich der FCK im DFB-Pokal am vergangenen Mittwoch gegen den Bundesligisten VfB Stuttgart (1:3) noch achtbar aus der Affäre gezogen. Moral und Charakter sind jetzt von den Strasser-Schützlingen gefragt.

"Wenn du 75 Minuten lang ein Scheiß-Spiel machst, dann kannst du in Regensburg halt nicht gewinnen", sagte FCK-Kapitän Christoph Moritz, der mit einem frech verwandelten Foulelfmeter per Lupfer in die Tormitte (14.) für das einzige Lebenszeichen der Gäste in Regensburg sorgte. Der fulminante Freistoßtreffer von Marvin Knoll (33.) zum 2:1 bedeutete dann den Anfang vom Ende der Lauterer Hoffnungen auf einen Punkt beim SSV Jahn.