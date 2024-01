Der Schweizer Fußball-Erstligist FC St.Gallen hat seinen Sportchef Alain Sutter entlassen. Der Verein will damit nach eigenen Angaben neue Entwicklungsschritte einleiten.

Am Mittwoch hat der Schweizer Fußball-Erstligist FC St.Gallen bekannt gegeben, dass er sich von seinem bisherigen Sportchef Alain Sutter trennt. Ausschlaggebend für die Trennung seien unterschiedliche Vorstellungen über die zukünftige Zusammenarbeit zwischen Klub und Sportchef gewesen, sagte Vereinspräsident Matthias Hüppi auf einer Pressekonferenz.

Alain Sutter war sechs Jahre Sportchef in St. Gallen. In dieser Zeit entwickelte sich der Verein zu einer Schweizer Spitzenmannschaft und stand unter anderem zwei Mal im Pokalfinale. Man danke Sutter für seinen großen Einsatz in den vergangenen Jahren, heißt es vom Verein. In seiner aktiven Laufbahn spielte der heute 55-Jährige unter anderem für den SC Freiburg und den FC Bayern München. Er absolvierte 62 Länderspiele für die Schweiz.

Nachfolger wird der gebürtige St. Galler Roger Stilz

Sein Nachfolger als Sportchef wird Roger Stilz. Der 46-Jährige kommt gebürtig aus St. Gallen und arbeitete unter anderem als Assistenztrainer beim Hamburger SV sowie beim 1. FC Nürnberg. Zuletzt war er Geschäftsführer bei Jahn Regensburg. Stilz wird seine Arbeit als neuer Sportchef schon am Donnerstag aufnehmen. Dann beginnt auch das Trainingslager des FC St. Gallen in Spanien.