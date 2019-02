Teamcheck | 1. FC Heidenheim Heidenheim braucht mehr Konstanz

Nach einer guten Saison in der 2. Bundesliga mit Rang sechs als Abschlussplatzierung möchte der 1. FC Heidenheim weiter an seiner Konstanz arbeiten.

Heidenheim startete gut in die Saison 2016/17, musste sich in den ersten zehn Spielen nur den Würzburger Kickers geschlagen geben. Lange Zeit deutete vieles darauf hin, als könnten die Heidenheimer ein Wörtchen um den Bundesliga-Aufstieg mitreden. Vom Kampf um einen Aufstiegs-Relegationsplatz war in der zweiten Saisonhälfte dann aber nicht mehr zu sprechen. Immer wieder ließ Heidenheim völlig unnötig Punkte liegen. Den Blick nach oben gab es durchaus, nur fehlte dem Team von Trainer Frank Schmidt die nötige Stabilität und Konstanz.

Nach den beiden Trainingslagern in Österreich zog Kapitän Marc Schnatterer eine positive Bilanz, was die Neuzugänge betrifft. Schnatterer, verlängerter Arm von Trainer Frank Schmidt, freut sich, dass die Integration der Neuen in die Mannschaft so gut klappt: "Es war bei uns noch nie ein Problem, seit ich hier bin. Da kann sich jeder schnell zurecht finden und sich integrieren."