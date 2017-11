Turnen | Porträt Fabian Hambüchen: Das Ende einer großen Karriere?

Nach seiner Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro 2016 beendete Fabian Hambüchen seine internationale Karriere. Möglicherweise folgt am Samstag in Ludwigsburg der letzte aktive Auftritt des Turners.

Fabian Hambüchen erturnt in Rio de Janeiro die Goldmedaille am Reck

In einer kleinen Halle in Koblenz trainiert Fabian Hambüchen gerade ab. Der 30-Jährige hält sich dort fit für ein paar Einsätze in der Bundesliga und ist Motivator für viele Jungturner- und Turnerinnen. Die Olympischen Spiele in Rio 2016 waren der goldene Abschluss einer großen Turner-Karriere, die im hessischen Wetzlar begann. Schon mit zwei Jahren turnte er auf den Matten und flog und drehte sich wenig später am Reck. Immer trainiert von Vater Wolfgang Hambüchen.

Mit 16 Jahren turnte sich Fabian Hambüchen bei seinen ersten Olympischen Spielen in Athen 2004 ins Bewusstsein und ins Herz der Deutschen. Damals noch mit Harry-Potter-Brille. Danach turnte er in der Bundesliga. Unter anderem für den KTV Straubenhardt im Schwarzwald, später ging er auch für eine Saison für den MTV Stuttgart an die Geräte. Im Jahre 2007 folgte dann der erste große internationale Triumph: Vor heimischen Publikum in Stuttgart holte der 1,63 Meter große "Turnfloh", wie Hambüchen genannt wurde, den Weltmeister-Titel am Reck.

Fabian Hambüchen turnt bei den Olympischen Spielen in Athen 2004

Der erste Gold-Traum geplatzt

Ein Jahr später reiste er als großer Favorit zu den Olympischen Spielen nach Peking. Doch der Traum vom Gold zerplatzte. Die Nerven spielten Hambüchen einen Streich – die Bronzemedaille war nur ein schwacher Trost.

Vier Jahre später verpasste Hambüchen wieder nur knapp Gold: In London 2012 sicherte er sich olympisches Silber. Für ihn war es ein großer Erfolg, den er in vollen Zügen genoss. Denn nach seinem Achillessehnen-Riss im Vorfeld der Spiele hatte mit Hambüchen kaum einer mehr gerechnet.

Vom Turn-Floh zum Turn-Riesen

Ähnlich die Situation vor Rio 2016. Wieder Pech mit einer Verletzung, diesmal war es die Schulter. Drei Monate konnte Hambüchen nicht trainieren. Den Riss in der Supraspinatus-Sehne hatte sich Deutschlands "Sportler des Jahres" bereits im Februar 2016 zugezogen und seine Olympia-Vorbereitung und die Wettkämpfe in Rio nur unter Schmerzen durchgezogen. Doch ihm gelang der perfekte Abgang an seiner Disziplin, dem Reck: Der Turn-Floh wurde zum Turn-Riesen, holte endlich Gold.

Nach diesen Olympischen Spielen beendete Fabian Hambüchen seine internationale Karriere, lies sich sein "Sieger-Reck" von Brasilien nach Deutschland einfliegen und legte, nach einer erneuten Operation, national eine Pause ein. Doch ganz ohne Turnen ging es nicht: Im Oktober diesen Jahres feierte Hambüchen im Trikot des Bundesligisten Obere Lahn sein "kleines" Comeback in der Römerhalle von Heilbronn. Von seinen Fans wurde der Turn-Star gefeiert wie in alten Zeiten.

In der Turn Bundesliga gab es die Begegnung zwischen dem KTV Heilbronn und dem KTV Obere Lahn. Im Mittelpunkt stand Olympiasieger Fabian Hambüchen, der nach fast einjähriger Pause sein Comeback feierte.

Der letzte Turn-Auftritt?

Am kommenden Samstag (2. Dezember) steigen in Ludwigsburg die Finalkämpfe der Bundesliga um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft. Während der KTV Straubenhardt gegen die TG Saar um Platz eins turnt, steht Fabian Hambüchen mit seinem Heimatverein, der KTV Obere Lahn, im "kleinen Finale" gegen den MTV Stuttgart.

Möglicherweise der letzte Auftritt des bislang erfolgreichsten deutschen Turners?