Freitag ab 20:00 Uhr im Livestream Supercross vom Feinsten in Stuttgart

Früher hat Dugmore die Schwäbische Alb hinter Schorndorf unsicher gemacht. Heute lebt er in Niederroßbach in Rheinland-Pfalz. Wenn er am 10. und 11. November als Experte beim ADAC-Supercross in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart kommentiert, schaut der gebürtige Südafrikaner auch auf eine erfolgreiche Karriere zurück: Fünfmal war er Motocross-Meister in Südafrika; in Deutschland konnte er sich ebenfalls fünf Titel sichern. Hinzu kamen Titel in Tschechien und in Namibia.