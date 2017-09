Fußball | Europa League Hoffenheim bei den "bulgarischen Brasilianern"

Die TSG 1899 Hoffenheim gastiert am Donnerstag zum zweiten Gruppenspiel der Europa League beim bulgarischen Serienmeister Ludogorez Rasgrad. Die Mannschaft aus Bulgarien ist sozusagen ein kommerzieller Überflieger.

Die Mannschaft aus Rasgrad etabliert sich als Seriensieger in der bulgarischen Liga.

In der Europa League trifft die TSG 1899 Hoffenheim am Donnerstag (21.05 Uhr) in ihrem ersten Auswärtsspiel auf Ludogorez Rasgrad. Ludo.. was? Ludogorie bedeutet im Deutschen "verrückter Wald" und der liegt im Nordosten Bulgariens in der Donau-Tiefebene. Ludogorez Rasgrad, 1945 in der 30.000 Einwohner-Stadt gegründet, besitzt ein Stadion mit gerademal 8.000 Sitzplätzen. Klingt nach einem kleinen Habenichts in der großen Welt des Fußballs. Doch seit der Vereinsübernahme durch den Oligarchen Kyril Domustschiew werden keine "kleinen Brötchen" mehr gebacken.

Der Pharma-Unternehmer Domustschiew war einst Vorstand beim Traditions-Club ZSKA Sofia, bis er sich dazu entschied, einen eigenen Club zu übernehmen. Die Wahl fiel ihm dabei nicht schwer: In der Stadt, in der sein Pharma-Unternehmen ansässig ist, gab es den unterklassigen Club namens "Ludogorez Rasgrad". Mäzen Domustschiew öffnete 2011 den Geldhahn und sein Prestige-Objekt schaffte sofort den Aufstieg in die höchste bulgarische Liga, die sogenannte A Grupa. Die erste Saison in der höchsten Liga beendete der Emporkömmling mit einem dreifachen Paukenschlag: Bulgarischer Meister, Pokalsieger und Supercupsieger. Doch dabei sollte es nicht bleiben. Seither wurden die Kicker aus Rasgrad sechsmal Meister in Serie. Ludogorez gilt als die überragende Mannschaft in Bulgarien.

Rasgrad mit Europapokal-Erfahrung

2013 qualifizierte sich der Verein erstmals für die Champions-League. Der Ausflug zu Europas besten Clubs hatte aber ein frühes Ende. Rasgrad scheiterte bereits in der zweiten Qualifikationsrunde. Ein Jahr später etablierte sich der Club aus Rasgrad auch auf europäischer Ebene. Erst im Achtelfinale der Europa League konnte der FC Valencia die "Grünen" stoppen.

Trotz der Erfolge hat der Club aus Bulgarien nur eine kleine etablierte Fangemeinde

Im Play-Off-Duell mit dem litauischen Club Suduva Marijampolè konnte sich die Mannschaft von Trainer Dimitar Dimitrov in dieser Saison für die Gruppenphase der Europa League qualifizieren. Im ersten Spiel gegen Istanbul Basakeshir gelang auswärts immerhin ein 0:0-Unentschieden. Jetzt also, im zweiten Spiel, geht es am Donnerstag daheim gegen die TSG Hoffenheim.

Die Zusammenfassung des Europa-League-Spiels Ludogorez Rasgrad gegen 1899 Hoffenheim läuft am Donnerstag, ab 23 Uhr auf SWR 1.

Endlich echte Europapokal-Heimspiele in Rasgrad

Jahrelang durfte Ludogorez seine Heimspiele im Europacup nicht in Rasgrad austragen, weil das Flutlicht zu schwach war. Erst seit dieser Saison gibt es echtes Heimspiel-Feeling. Nach dem Ausbau finden die Spiele in der Europa League jetzt nicht mehr in der 350 Kilometer entfernten Hauptstadt Sofia statt.

Derzeit steht Ludogorez Rasgrad auf dem zweiten Platz der bulgarischen A Grupa. Auffällig dabei: Von den 24 Punkten hat das Team nur acht Zähler daheim geholt - auswärts dagegen stolze 16. Für die Hoffenheimer könnte das Auswärtsspiel auf bulgarischen Boden also ein gutes Pflaster sein.