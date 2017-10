Bundesliga | SC Freiburg Das Freiburger "Scheiß-Drauf-Gesicht"

"Es gibt keinen schlechten Zeitpunkt für einen Sieg", hatte SCF-Sportvorstand Jochen Saier vor dem 3:2-Erfolg gegen Hoffenheim gesagt. Am vergangenen Wochenende war es so weit - der SC feierte den ersten Saison-Erfolg.

Bereits in der Saison 2013/14 hatten die Freiburger einen miserablen Saisonstart hingelegt. Zehn sieglose Spiele in Serie. Erst am elften Spieltag konnten die Badener damals mit 3:0 in Nürnberg gewinnen. Angesprochen auf diese Serie schmunzelte Jochen Saier kürzlich im SWR-Gespräch: "Wir müssen nicht unbedingt wieder bis zum elften Spieltag warten. Es gibt keinen falschen Zeitpunkt für einen Sieg." Nun müssen die Freiburger nicht mehr auf diesen ersten Saisonerfolg warten. Am Sonntag bezwangen die Südbadener das bis dahin noch ungeschlagene Team aus Hoffenheim mit 3:2.