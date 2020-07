Seit dem 1. Juli gibt es im Sport in Baden-Württemberg einige Lockerungen. Als Startschuss für die ganz große Öffnung, zum Beispiel auch für Zuschauer in Fußballstadien, soll dies nicht missverstanden werden.

Dr. Susanne Eisenmann weiß gar nicht, wo sie gerade hingucken soll. In der Turnhalle im Stuttgarter Stadtteil Feuerbach, in der die baden-württembergische Ministerin für Kultus, Jugend und Sport zu Besuch ist, wuseln turnende Kinder um sie herum, auf einem Übungsparcours mit Hüpfen, Klettern oder Balancieren. Allein, oder mit Hilfestellung. Von Abstandsregeln darf abgewichen werden, sofern das die Übungssituation erfordert. Beim (Kinder-)Turnen ist das oft der Fall. Und seit dem 1. Juli wieder möglich: "Das ist natürlich eine tolle Perspektive, dass Kinder wieder Bewegung haben können", sagt die Ministerin, die Kinder danken es mit ihren strahlenden Gesichtern zurück.

Kleiner Schritt, große Hoffnung?

Als in Neuseeland am 9. Juni ein Rugbyspiel vor über 20.000 Zuschauern stattfand, schauten viele Sportfans auch hierzulande neidisch auf den Staat im Südpazifik. Neuseeland war zu diesem Zeitpunkt "Corona-frei". Eine Realität, die in Deutschland bei vielen noch die Vorstellungskraft übersteigt. "Wenn es so bleibt wie jetzt, auf diesem niedrigen Niveau der Infektionen sich bewegt, dann können wir uns Schritt für Schritt größere Veranstaltungen mit größeren Gruppen zutrauen", macht Ministerin Eisenmann leise Hoffnung. Aktuell heißt das zum Beispiel: Es können wieder Wettkämpfe stattfinden, bis 100 Sportler und Zuschauer sind dabei erlaubt. Ab dem 1. August wird die Zahl auf maximal 500 erhöht. Die aktuell niedrigen Infektionszahlen machen es möglich. Langsam. Schritt für Schritt.

"Geduld und Augenmaß sind wichtig! Lieber mal einen Schritt langsamer sein, als sich gleich größeren Gefahren auszusetzen." Dr. Susanne Eisenmann, Kultusministerin BW

Fans im September im Stadion? Jein...

Dieser Tage sind erste Berichte über mögliche Stadionbesuche durchgesickert. Eine Sonderkommission der Deutschen Fußball Liga (DFL) hat sogar schon detaillierte Planungen diskutiert. Das letzte Wort hat aber die Politik. Das Land Sachsen stehe dem positiv gegenüber, heißt es. In Baden-Württemberg bleibt die Landesregierung zurückhaltender. Ministerin Eisenmann vergleicht den Blick Richtung September mit dem Blick in die Glaskugel. Und erinnert an das, was so nicht absehbar war: "Israel steht vor einem zweiten Lockdown, in Gütersloh haben wir regionale Ausbrüche, das heißt wir müssen schon vorsichtig sein", weil eben keiner sagen könne, wie sich das Virus entwickelt.

Tatenlos ist die Politik auch in Baden-Württemberg nicht. Mögliche Lösungen für größere Veranstaltungen sind beispielsweise personifizierte Karten und feste Sitze. Das ist auch ein Teil des Leipziger Konzepts. Dort hofft man auf den Saisonstart im September vor gut 20.000 Zuschauern. Ein solcher Zeitplan wäre nicht nur für Sportfans ein Lichtblick, auch für Ministerin Eisenmann. Aber sie bleibt sich treu. Für falsche Hoffnungen ist sie die falsche Frau: "Das wäre schlicht unseriös". Sportfans hierzulande bleibt also vorerst nur der neidische Blick in andere Stadien, wie eben die in Neuseeland.