Ein neuer Manuel Neuer? 13-Jähriger aus Trier geht zum FC Bayern

Für Tom Ritzy Hülsmann erfüllt sich schon mit 13 der Traum vieler Fußballer. Der Nachwuchs-Torwart aus Trier wechselt in die Jugend-Abteilung des FC Bayern München.

Wird er eines Tages der Nachfolger von Manuel Neuer? Der FC Bayern München hat sich seine Dienste schon mal gesichert - aus gutem Grund.

Mit solchen Paraden hat Tom Ritzy Hülsmann das Interesse von Bayern München geweckt.

Wenn Ritzy Hülsmann in die Ecken taucht oder mit seinen Paraden durch die Luft fliegt, sieht das trotz des jungen Alters schon sehr professionell aus. Vor einem Jahr wurde er bei einem Jugendturnier in Trier von den Bayern entdeckt. Nach Probetraining und medizinischen Untersuchungen wechselt er in wenigen Wochen nach München. Der 13-Jährige ist total happy: "Ich bin Bayern Fan, seit ich sieben Jahre alt bin. Es ist sehr schön, dort hinzukommen, weil dort auch mein Idol Manuel Neuer spielt und ich hoffe, bald zu werden wie er."

Mutter Katrin Braun-Hülsmann sieht dem Wechsel mit gemischten Gefühlen entgegen.

Seine Mutter Katrin Braun-Hülsmann sieht dagegen dem Umzug mit gemischten Gefühlen entgegen: "Das erste Gefühl war Freude, weil ich weiß, dass er gern Fußballer beruflich werden will. Aber im gleichen Moment habe ich gedacht: Jetzt schon?" Das Angebot aus München sorgte für schlaflose Nächte. Trotzdem setzt die Familie alles daran, dass der Traum wahr werden kann. Mutter Katrin kennt die Befindlichkeiten ihres Sohnes genau: "Ich weiß, wenn ich nein sagen würde, würde er mir das nie verzeihen. Meine Aufgabe ist es, mein Kind zu begleiten auf dem Weg, der ihn später glücklich macht. Ich bin weiß Gott keine ehrgeizige Fußball-Mutter. Wenn er lieber Tennis spielen würde oder kegeln, dann wäre es das halt."

Umzug wird genau geplant

Die Eltern planen genau Ritzys Leben in München. Erst mit 14 darf er nämlich im Internat vom Bayern München leben. Das ist aber erst in zehn Monaten. So müssen seine Eltern, die beide als Anwälte arbeiten, in Sachen Beruf und Familienleben stark improvisieren. Die Hülsmanns haben eine Wohnung in München gekauft und wollen sich wochenweise abwechseln mit der Betreuung ihres Kindes.





Das Kicken mit seinen Geschwistern wird künftig nur noch selten möglich sein.

Ritzys Wechsel zu Bayern München heißt auch Trennung von seinen drei jüngeren Geschwistern. Acht Flüge nach Hause spendiert ihm der Verein pro Jahr. "Es gibt Tage, da freut man sich, und dann gibt es auch wieder welche, da hat man einen Durchhänger. Heimweh werde ich auf jeden Fall mal haben, aber ich muss das denn auch ausblenden", sagt der Nachwuchsfußballer.