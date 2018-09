Beachvolleyball | Nationalmannschaft Stuttgarter Beachgirls kämpfen für ihre Freiheit

Die Stuttgarter Beachvolleyballerinnen Karla Borger und Maggie Kozuch wollen sich in der Weltspitze etablieren. Aber im Sand liegen Stolpersteine - hingeworfen von ihrem eigenen Verband.

Karla Borger mit ihrer neue Beachvolleyball Partnerin Maggie Kozuch

Karla Borger und Maggie Kozuch verstehen die Welt nicht mehr: Sie vermissen das Vertrauen und fühlen sich von ihrem eigenen Verband unter Druck gesetzt. Borger ist eine erfolgreiche Beachvolleyballerin, Vizeweltmeisterin und startete - damals noch an der Seite von Britta Büthe - bei den Olympischen Spielen in Rio. Kozuch ist in der Halle ein Star, lief 336 Mal für die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft auf, spielte Champions-League und verdiente in China, Polen und Italien gutes Geld als Profi. Doch nun stehen die beiden vor einem Problem.

Dass Maggie Kozuch sich mit Karla Borger zusammengetan hat, um im Sand Karriere zu machen, war von Anfang an ein Risiko - schließlich muss sich Karla Borger nach den erfolgreichen Jahren mit Britta Büthe auf eine neue Partnerin einstellen, das braucht Zeit. Dass ihnen der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) riesige Stolpersteine in den Sand legt, war hingegen nicht einkalkuliert. Doch der DVV akzeptiert ihr Konzept nicht. Der Verband hat ihnen gerade mitgeteilt, dass sie keinen Nationalteam-Status bekommen. Das bedeutet, sie erhalten keine finanzielle Unterstützung für Trainer und Physiotherapeuten, Reisen und Turniere.

Der DVV will nur noch einen Olympiastützpunkt

Der Grund: Der DVV will alle Beachvolleyball-Teams am neuen zentralen Olympiastützpunkt in Hamburg zusammenziehen und gemeinsam ausbilden. Die Stadt Hamburg hat den DVV mit Geld gelockt: Trainer werden bezahlt und es gibt tolle Plätze und Hallen. Nur die etablierten Top-Teams wollen die neuen Strukturen gar nicht; sie stehen längst auf eigenen Füßen, haben ihre eigenen Trainer und ihr eigenes Umfeld dem sie vertrauen.

Darum weigern sich Borger und Kozuch von Stuttgart in den Norden zu wechseln. "Ich finde das neue zentralistische System macht Sinn für junge Spielerinnen, die am Anfang der Karriere stehen", ärgert sich Karla Borger", aber man kann das nicht etablierten Teams überstülpen, die sich über Jahre aus eigener Kraft an die Weltspitze gespielt und sich ihr eigenes System aufgebaut haben. Aber darauf geht der DVV nicht ein."

Borger und Kozuch wollen ihre Trainer behalten

Selbst die Hamburgerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst sind von dem neuen DVV-Konzept nicht überzeugt

Natürlich hätte der DVV gern, dass seine Top-Teams in Hamburg trainieren, damit die Stadt als Geldgeberin nicht vergrault wird. Aber nicht einmal die aus Hamburg stammenden Olympiasiegerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst sind vom neuen Konzept überzeugt. Sie haben einen Sonderstatus: Sie trainieren zwar am Stützpunkt aber mit ihrem alten Erfolgs-Trainerteam. Der neue Bundestrainer, der Schotte Imornefe Bowes, der kurioserweise der Freund von Laura Ludwig ist, soll die Konkurrenz trainieren. Borger und Kozuch lehnen das ab und wollen ihre Trainer behalten. Der Olympiastützpunkt ist für sie keine Option.

Der Preis: Der DVV will sie nicht als Nationalteam. Sie haben jetzt einen S-Kader-Status - Sonder-Kader. Damit bekommen sie weiter Geld von der Deutschen Sporthilfe. Den Rest müssen sie selbst organisieren. Andere neue Teams, die noch nicht die gleichen Erfolge vorweisen können, sind jetzt Nationalteams. DVV-Vizepräsident Andreas Künkler ist für den Beachvolleyball im DVV verantwortlich. Er stand für kein Telefoninterview zu Verfügung. DVV-Pressesprecher Thilo von Hagen verteidigt das Konzept im Namen seines Chefs: "Für den Verband ist der Olympiastützpunkt in Hamburg eine Chance für die Zukunft. Und nur wer hier trainiert wird gefördert." Natürlich hätten sich die Rahmenbedingungen geändert, bestätigt von Hagen, und daran müssten sich die Teams gewöhnen: "Der Verband erwartet von den Sportlerinnen, dass sie sich anpassen." Der Nationalteam-Status als Druckmittel.

Der DVV missbilligt das Konzept von Borger und Kozuch

Offiziell hat der Verband das Konzept von Karla Borger und Maggie Kozuch bewertet und für nicht weltklassetauglich befunden. Sie bräuchten Betreuung, weil sie ein neues Paar sind. Eine Hallenspielerin und ein Beachprofi, das ist nicht einfach. Der DVV ist auch von den Trainern der beiden nicht überzeugt. Also Kein Nationalteam-Status. Kommt nach Hamburg und seid kompromissbereit, lautet die Botschaft. Karla Borger und Maggie Kozuch meinen jedoch, zu einem Kompromiss gehören beide Seiten. Da Hamburg für sie keine Option ist, hatten sie keine Wahl. Karla Borger hat wenig Verständnis für das Vorgehen des DVV: "Worum geht es? Darum, dass wir erfolgreich sind. Ich wünsche mir einfach, dass man respektvoll und sachlich miteinander umgeht."

Julia Sude und Chantal Laboureur beim World-Tour-Auftakt in Fort Lauderdale

Ein ähnliches Schicksal droht dem zweiten Stuttgarter Team: Chantal Laboureur und Julia Sude. Sie waren Dritte beim Auftakt der World Tour, sind auch auf Platz drei der Weltrangliste und damit aktuell das beste deutsche Beachvolleyball-Team. Sie haben sich über Jahre selbst finanziert und in die Weltspitze gespielt. Chantal studiert in Tübingen Medizin und steht kurz vor dem Abschluss. Sie und Julia Sude haben ihren eigenen Trainerstab und wollen weder ihr Erfolgsmodell ändern, noch ihr Umfeld verlassen. Doch auch sie bangen um den Nationalteam-Status. Die Entscheidung steht noch aus. Am Freitag berät sich der DVV-Vorstand. Das Thema Nationalteams steht ganz oben auf der Tagesordnung. Der Verband will sein Gesicht nicht verlieren. Ein Olympiastützpunkt ohne Topteams kommt nicht gut, aber die Top Teams haben derzeit offensichtlich wenig Lust auf Hamburg. Eine Entscheidung wird in den kommenden Wochen erwartet.