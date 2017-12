Fußball | VfB Stuttgart Volle Kassen trotz des Abstiegs

Stefan Heim, Finanzvorstand des VfB Stuttgart, hat auf der Mitgliederversammlung einen Gewinn von knapp 15 Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2016 verkündet. Entscheidender Faktor war das Transferplus nach dem Abstieg.

Stefan Heim, der Finanzvorstand des VfB Stuttgart

Im Mai 2016 stand fest: Der VfB Stuttgart muss in die 2. Liga. Doch nicht jeder Spieler im Kader wollte diesen Weg mitgehen. Filip Kostic wechselte für 14 Millionen Euro nach Hamburg, Timo Werner für zehn Millionen nach Leipzig und der AS Rom verpflichtete Antonio Rüdiger nach seiner Leihe fest für neun Millionen Euro. Auf der Seite der Transferausgaben stehen inklusive Transfer-Abschreibungen aus vorangegangen Jahren ca. 20 Millionen Euro. Das führt zu einem Transferplus im Jahr 2016 von 18 Millionen Euro.

Ein weiterer Faktor für die positive Finanzentwicklung war der große Zuschauer-Zuspruch bei den Heimspielen in der zweiten Liga. Das Stadion war nahezu bei jedem Heimspiel ausverkauft. Hinzu kamen die steigenden Mitglieder-Zahlen im Jahr 2016. Doch nicht nur die Fans hielten dem VfB die Treue, auch die Sponsoren unterstützten die Stuttgarter trotz des Abstiegs weiter, um schnellstmöglich den Wiederaufstieg in die Bundesliga zu schaffen.

Die negativen Effekte des Abstiegs würden sich erst in der Bilanz dieses Jahres bemerkbar machen: "Dieses Ergebnis wird es im Jahr 2017 so nicht geben", sagte Heim.

Auf der anderen Seite hat der VfB Stuttgart auch viel in die Zukunft investiert. "Natürlich wollen wir in Beine investieren, aber genauso wichtig ist es, in die Rahmenbedingungen für diese Beine zu investieren", so VfB-Finanzvorstand Stefan Heim im SWR-Interview. Das habe der VfB "in der Vergangenheit getan und wird es auch in Zukunft tun". Ein weiterer Schritt dafür war die Ausgliederung der Profiabteilung Mitte 2017. Durch die breite Zustimmung der Mitglieder, die mit 84,2% für die Ausgliederung stimmten, werde der VfB Stuttgart weitere finanzielle Mittel generieren.

Erträge Erträge Transfererlöse 39,5 Mio. € Transferauswand 9,4 Mio. € Abschreibungen 12 Mio. € Spielbetrieb (Eintrittskarten) 14,3 Mio. € Spielbetrieb (Rasen, Sanitäter, etc.) 22,1 Mio. € Business Vermarktung 11,3. Mio € TV-Gelder 26,4 Mio. € Personalaufwand Lizenzspieler 36,2 Mio. € Sponsoring 20,5 Mio. € Personalaufwand Sonstige (VfB II, Jugend, Verwaltung) 15,9 Mio. € Handel 8,4 Mio. € Werbeaufwand 5,8 Mio. € Beteiligungen 4,8 Mio. € Verwaltung 4,7 Mio. € Sonstige (Mitgliedsbeiträge z.B.) 7,3 Mio. € Sonstige (Verbandsabgaben, Unterstützung Breitensport) 11,6 Mio. €

"Dank der positiven Entwicklung, dank der Unterstützung von Seiten der Mitglieder, dank der Unterstützung von Daimler, sind wir handlungsfähig", sagt VfB-Finanzvorstand Stefan Heim mit Blick in die Zukunft. Der boomende Transfermarkt führe dazu, dass "weiter in die Infrastruktur und Ausbildung investiert werden muss". Das Nachwuchsleistungszentrum des VfB Stuttgart wurde bereits ausgebaut und es sollen weitere Investitionen in die Jugendarbeit folgen. Das oberste Ziel sei jedoch "der sportliche Erfolg", weshalb auch in den Profi-Kader investiert werden muss.

Für das Geschäftsjahr 2017 haben die 41,5 Millionen Euro, die Daimler nach der Ausgliederung in den VfB investiert hat, den Stuttgartern weitere Handlungsspielräume eröffnet. "Trotz der Unterstützung von Daimler wird das Ergebnis von 2017 nicht so ein positives sein, da der sportliche Erfolg das oberste Ziel ist und wir versuchen, mittelfristig wieder in das obere Drittel der Bundesliga zu kommen", sagt Stefan Heim mit Blick auf das laufende Geschäftsjahr, in dem viel in die Zukunft investiert wurde.