DFB Pokal | VfB Stuttgart Geht ja doch noch: Auswärtssieg für den VfB

Zuversicht ist, wenn man hinten liegt und trotzdem an sich glaubt. Der VfB Stuttgart war von Beginn an die bessere Mannschaft in diesem Pokal-Fight. Und die Stuttgarter vergaben auch die erste große Chance in diesem Spiel: Lauterns Keeper hatte einen Schuss von Takuma Asano vor die Füße von Emiliano Insua abgewehrt - der Argentinier aber schaffte es nicht, den Ball aus wenigen Metern an dem bereits geschlagenen Sievers vorbei ins Tor zu schießen - er traf nur den Pfosten (3.). Fast im Gegenzug dann der Fehler von Stuttgarts Verteidiger Benjamin Pavard. Der Franzose köpfte den Ball zurück zum eigenen Torhüter - das aber nicht konsequent genug. Lauterns Stürmer Lukas Spalvis machte aus der verunglückten Rückgabe eine Vorlage und erzielte das 1:0 für die Gastgeber - und das gerade mal nach sieben Minuten. Erste Chance für Kaiserslautern, erstes Tor für Kaiserslautern.

Die Stuttgarter aber reagierten hochprofessionell, zeigten keinerlei Nervosität und behielten das Spiel weiter in der Hand. Und wieder war der quirlige Takuma Asano an einer entscheidenden Situation beteiligt: Er drang mit dem Ball in den Strafraum ein und fiel. Nicht einfach so, sondern über das Bein des in dieser Situation eher unbeholfenen Lauterer Verteidigers Joel Abu Hanna. Den fälligen Strafstoß verwandelte Daniel Ginzcek in der 21. Minute sicher - er hatte an diesem Abend den Vorzug vor Simon Terodde erhalten. Kurz vor der Halbzeit dann Glück für den VfB - Vucur köpft den Ball knapp am Tor von Ron Robert Zieler vorbei. Mit dem 1:1 ging es in die Pause.