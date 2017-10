DFB-Pokal | TSG 1899 Hoffenheim TSG vor Pokal-Duell ohne Verschnaufpause

Die TSG 1899 Hoffenheim ist im DFB-Pokal in Bremen zu Gast (Mittwoch, 20.45 Uhr). Trainer Julian Nagelsmann wird mit Blick auf die kommenden Wochen wohl einige Änderungen in der Mannschaft vornehmen müssen.

Trainer Julian Nagelsmann ist auch gegen Werder Bremen topmotiviert

Die Vorzeichen vor der Partie der TSG 1899 Hoffenheim in der zweiten Runde des DFB-Pokals beim SV Werder Bremen könnten kaum unterschiedlicher sein. Die TSG liegt auf Rang vier der Tabelle, ist erster Verfolger des Spitzentrios um Dortmund, Bayern und Leipzig, während die Bremer noch immer sieglos auf dem vorletzten Tabellenplatz festhängen.

Schwächephase bei der TSG

Doch der Schein trügt. Nur eines der letzten fünf Spiele konnten die Kraichgauer wettbewerbsübergreifend für sich entscheiden. Vergangenen Donnerstag errang das Team um Trainer Julian Nagelsmann seinen ersten Sieg in der Europa League gegen den türkischen Pokalsieger Basaksehir. In der Bundesliga hatte die TSG gegen Wolfsburg und Augsburg jeweils lange die Nase vorn, kassierte aber kurz vor Schluss den Ausgleich. Gegen Freiburg verlor die Nagelsmann-Elf gar ihr erstes Ligaspiel.

1:06 min Mehr Info DFB-Pokal | TSG 1899 Hoffenheim Julian Nagelsmann zum Pokalgegner Werder Bremen Rinkel Julian Nagelsmann zum Pokalgegner Werder Bremen

Nicht unerheblich für die Hoffenheimer Schwächephase – vor allem gegen Spielende – ist sicherlich die Zusatzbelastung durch die Europa League. Eine Neuheit für das junge Team aus dem Kraichgau, in dem kaum ein Spieler vor dieser Saison überhaupt internationale Auftritte verbuchen konnte. Bundesliga-Alltag in Kombination mit dem DFB-Pokal war bisher das Maximum, doch die Belastung derzeit ist noch um einiges härter.

Viele angeschlagene Spieler

Mit dem Pokalduell in Bremen steht nun die zweite von drei englischen Wochen in Folge auf dem Programm. Sieben Spiele in 22 Tagen – ein straffes Programm, bei dem TSG-Trainer Nagelsmann sinnvoll mit den Kräften seiner Spieler haushalten muss. Mit Havard Nordtveit, Serge Gnabry, Ermin Bicakcic, Nadiem Amiri und Dennis Geiger vielen zuletzt wichtige Stützen der Mannschaft aus.

0:45 min Mehr Info DFB-Pokal | TSG 1899 Hoffenheim Julian Nagelsmann über die Hoffenheimer Herangehensweise in Bremen Rinkel Julian Nagelsmann über die Hoffenheimer Herangehensweise in Bremen

Gerade um weitere Verletzungen zu verhindern, muss Nagelsmann auch gegen Bremen dem ein oder anderen Stammspieler eine wohlverdiente Pause geben. Den Einsatz während des Spiels einzuteilen findet er derweil schwierig. "Wenn man darüber spricht, sich im Spiel die Kräfte einteilen zu wollen, dann stellt man sich in ein Licht, dass man 20 Klassen besser ist als der Gegner", so Nagelsmann, der die Partie in Bremen wie ein normales Bundesligaspiel angehen möchte.

Sein Vorteil: Werder steckt voll im Abstiegskampf. Die Bundesliga hat an der Weser höchste Priorität, weshalb ein Weiterkommen im Pokal mehr Bonus als Pflicht bedeutet. Deshalb sind auch bei Werder-Coach Alexander Nouri einige Veränderungen in der Startelf zu erwarten, um die Kräfte für den kommenden Bundesliga-Spieltag zu bündeln.

Sandro Wagner trifft gegen Bremen auf seinen EX-Klub

Bremen kann mithalten