DFB-Pokal | TSG 1899 Hoffenheim Endstation im Weserstadion

Die TSG 1899 Hoffenheim hat im DFB-Pokal mit 0:1 gegen Bremen verloren. Mit dieser Niederlage ist Europa-League-Teilnehmer Hoffenheim in eine kleine sportliche Krise geschlittert. Auch in der Bundesliga konnte die TSG zuletzt dreimal in Folge nicht gewinnen.

Der Vierte gegen den Vorletzten - vom Tabellenstand der Bundesliga her war Hoffenheim in Bremen Favorit, hatte auch bereits am ersten Spieltag gegen Bremen mit 1:0 gewonnen. Ihrer Favoritenrolle wurden die Kraichgauer in der Anfangsphase auch durchaus gerecht. Auch, weil sich die Bremer auf die Defensive verlegten. Hoffenheim, das auf die Ex-Bremer Sandro Wagner und Serge Gnabry verzichtete, trat wie in der ersten Pokal-Runde mit Gregor Kobel im Tor an.

Entscheidung schon in der ersten Hälfte

Und der Schweizer stand denn auch im Mittelpunkt der entscheidenden Szene in der ersten Hälfte. Eckball für Bremen in der 30. Minute, die zweite Ecke erst für die Hanseaten: Der Ball wird am Fünfmeterraum verlängert, Ishak Belfodil macht sich lang und grätscht den Ball mit links ins Tor. 1:0 für Bremen (31.), das erste Pflichtspieltor des Algeriers Belfodil für Werder Bremen. Bis dahin war Hoffenheim das spielbestimmende Team. Nach dem Tor wurde es dann hektisch, Hoffenheim verlor ein wenig die Linie, das Spiel wurde zunehmend hart. Die Folge: gleich zwei Gelbe Karten nach Rudelbildung: Der Hoffenheimer Benjamin Hübner und Torschütze Ishak Belfodil waren sich in die Haare geraten.

Feldüberlegenheit nicht in Tore umgemünzt

1899-Trainer Julian Nagelsmann reagierte nach der Pause, brachte Pavel Kaderabek für Robin Hack. Und Hoffenheim erarbeitete sich wieder die Feldüberlegenheit - und kam per Freistoß zur Chance auf den Ausgleich: Freistoß für Kramairic (51.) - der Ball klatschte aus 18 Metern an die Latte. Bremen war jetzt wieder stark in der Defensive, der eingewechselte Max Kruse sollte für die Entlastungsangriffe sorgen. Hoffenheim sorgte mit der Einwechslung von Philipp Ochs für weiteren Druck und war die bessere Mannschaft in dieser Schlussphase. Folgerichtig ergab sich auch die Chance zum Ausgleich: Benjamin Hübner köpfte in der dritten Minute der Nachspielzeit den Ball auf's Tor. Doch Bremens Keeper Pavlenka lenkte ihn mit einem sensationellen Reflex noch an die Latte.