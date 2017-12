DFB-Pokal | 1. FC Heidenheim Schmidt: "Es soll ein Pokalfight werden"

Der 1. FC Heidenheim trifft im Achtelfinale des DFB-Pokals auf Eintracht Frankfurt. In seiner Pokalhistorie hat das Team von Frank Schmidt erst ein Mal gegen einen Bundesligisten gewonnen: Gegen Werder Bremen in der Saison 2011/12.

Der 1. FC Heidenheim hat sich in der zweiten Liga stabilisiert. In den letzten sieben Spielen verlor das Team von Frank Schmidt nur ein Mal. Im Pokal sieht es noch besser aus. Die Mannen von der Ostalb sind neben Dortmund das torgefährlichste Team der diesjährigen Runde. In den ersten beiden Partien trafen die Heidenheimer neunmal.

Der Pokal ist ansonsten nicht unbedingt der Wettbewerb, der an der Brenz denkwürdige Ereignisse hinterlassen hat. Obwohl Frank Schmidt seit über zehn Jahren in Heidenheim verantwortlich ist, hat er als Trainer noch nicht oft im K.o.-Wettbewerb gejubelt. Erst ein Mal stand der FC im Viertelfinale. Letzte Saison kam das Aus unter den letzten acht gegen Hertha. In seiner Pokalhistorie hat der FCH auch erst ein Mal gegen einen Bundesligisten gewonnen: Gegen Werder in der Saison 2011/12.