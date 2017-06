Deutschland will das Ticket für Sydney Rollstuhl-Rugby-EM ab Dienstag im Livestream

Rollstuhl-Rugby ist ein harter Sport, im Zweikampf geht es Mann gegen Mann. Zu Beginn wurde die Sportart noch "Murderball" genannt. Am Dienstag startet für Deutschland die EM in Koblenz.

Die Sportart selbst ist noch recht jung, die ersten Spiele fanden in den 1970er Jahren in Kanada statt. Querschnittsgelähmte Menschen waren damals auf der Suche nach einer Alternative zum Rollstuhl-Basketball. Kurze Zeit später kam die Sportart auch in die USA an. Mittlerweile wird Rollstuhl-Rugby in knapp 30 Ländern gespielt und ist seit 2000 auch olympisch. Die erste Europameisterschaft wurde 1997 in den Niederlanden ausgetragen.