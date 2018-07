Eishockey | DEL Fliegen die Wild Wings in die Playoffs?

Die Schwenninger Wild Wings schicken sich an, das erste Mal seit 2003 wieder in die DEL-Playoffs zu kommen. Doch Trainer Pat Cortina ist mit dem Spiel seines Teams noch nicht zufrieden.

Die Schwenninger Wild Wings spielen bis jetzt eine bärenstarke Saison. Wer hätte schon gedacht, dass der Tabellenzwölfte der vergangenen Spielzeit nur ein Jahr später in die Playoff-Ränge springt? 21 Siege (davon vier nach Overtime und zwei nach Penalty-Schießen) bei 20 Niederlagen (davon jeweils eine nach Penalty-Schießen und Overtime) bedeuten 59 Punkte und Platz fünf. Wenn die Wild Wings diesen Platz bis zum Ende der Hauptrunde am 4. März behaupten können, gäbe es das erste Mal seit 2003 wieder DEL-Playoff-Eishockey im Schwarzwald.

Doch es wäre zu einfach, die Leistungssteigerung nur auf ein besseres Miteinander zu schieben. In den letzten beiden Jahren haben die Wild Wings den Etat um etwa 500.000 Euro erhöht. Mit diesem Geld haben die Schwenninger beispielsweise Topscorer Will Acton im Schwarzwald halten können, der sich auch dieses Jahr wieder anschickt, sich in die Riege der zehn besten DEL-Scorer zu schießen. Doch es wurde auch anderweitig eingesetzt. "Wir haben das Geld auch in die Infrastruktur, zum Beispiel einen Torwart- und einen Athletiktrainer investiert. Dies macht sich ebenfalls bemerkbar", erläutert Teammanager Jürgen Rumrich. Zudem hat sich Dustin Strahlmeier nicht nur zur klaren Nummer eins im Schwenninger Tor, sondern auch gleich zu einem der besten Keeper der Liga gemausert.