DEL | Playoffs Traditionsduell: Adler treffen auf Eisbären

Als Zweiter der Hauptrunde in dieser Saison sind die Adler Mannheim auf dem Papier der Favorit. Die Berliner waren nur Achter und mussten sich erst in den Pre-Playoffs gegen die Straubing Tigers durchsetzen, um ins Viertelfinale einzuziehen. Trotzdem sind Spiele gegen Berlin immer etwas Besonderes für die Mannheimer. Das hat mit einer Niederlage aus der Finalserie 2012 zu tun. Dem ein oder anderen Adler-Fan rutscht heute noch das Herz in die Hose, wenn er an die vierte Partie der Best-of-Five Serie denkt.