Das Sportjahr 2022 im Rückblick

Das Jahr 2022 lieferte wieder jede Menge faszinierende und bewegende Momente. SWR-Sportredakteur Stefan Kersthold lässt die letzten zwölf Monate noch einmal Revue passieren.

Die Erinnerungen sind noch ganz frisch, los geht es mit der WM in Katar. Argentinien holte nach einem furiosen Finale gegen Frankreich den Titel, das deutsche Team enttäuschte und schied nach der Vorrunde aus.

Auch sonst bot das Turnier jede Menge Diskussionsmaterial: So wurde zum Beispiel die Rolle von FIFA-Präsident Gianni Infantino von vielen kritisch gesehen.

Deutsche Fußballfrauen begeistern bei der EM

Ein aus deutscher Sicht weitaus erfreulicheres Großereignis war die Fußball-EM der Frauen in England. Das deutsche Team begeisterte auf der Insel angeführt von Alexandra Popp die Fans in den Stadien und zuhause vor dem Fernseher.

Zum Titelgewinn reichte es leider nicht ganz. Das Finale ging gegen die Gastgeberinnen mit 1:2 nach Verlängerung verloren. Tolle Momente bescherte das Turnier jedoch reichlich.

SC Freiburg schließt fantastisches Jahr ab

Und wie ist die Lage im deutschen Fußball? Der SC Freiburg verzückte seine Anhänger und hätte um ein Haar den ersten großen Titel der Vereinshistorie eingefahren. Die Mannschaft von Christian Streich spielte sich bis in Finale des DFB-Pokals, musste sich Favorit RB Leipzig dort nach Elfmeterschießen jedoch beugen. Ein Ende des sportlichen Höhenflugs war das jedoch nicht, der SCF steht zum Jahreswechsel auf Rang zwei der Bundesliga-Tabelle.

Deutlich weiter unten zu finden ist der VfB Stuttgart, der sich tief im Abstiegskampf von Sportdirektor Sven Mislintat und Trainer Pellegrino Matarazzo trennte. Mit Bruno Labbadia auf der Bank und Fabian Wohlgemuth soll der Abstieg noch vermieden werden. Ob das klappt? Wir werden sehen. Zumindest gilt Labbadia als erfahrener Mann im Abstiegskampf.

FCH und der FCK überzeugen in der zweiten Liga

Der 1. FSV Mainz 05 und die TSG Hoffenheim stehen in der Bundesliga nach Höhen und Tiefen im Mittelfeld. Wesentlich angenehmer ist die Situation für die beiden Zweitligisten 1. FC Heidenheim und 1. FC Kaiserslautern. Der FCH rangiert in der langen Pause auf Relegationsplatz drei, direkt dahinter auf vier der Aufsteiger aus der Pfalz.

Nicht ganz so rosig ist die Situation für den Karlsruher SC, der nach Platz zwölf in der Vorsaison derzeit nur zwei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze hat. Sogar als Tabellenletzter überwintert der SV Sandhausen – allerdings mit nur einem Zähler Rückstand auf den Nichtabstiegsplatz 15.

Und wie ist die Lage in der Bundesliga der Frauen? Auch hier legte der SC Freiburg eine starke Saison hin. Aktuell liegen die Breisgauerinnen auf Platz vier vor Hoffenheim auf fünf. Die wird nach der Entlassung von Gabor Gallai mit neuem Trainerteam in die Rückrunde gehen.

Leichtathletik-Wettkämpfe begeistern bei den European Championships

Ein Blick weg vom Fußball: Bei den European Championships in München wurden Europameisterschaften in insgesamt sieben Sportarten ausgetragen. Die Wettbewerbe im August waren ein voller Erfolg: Deutschland kann doch noch Sportgroßveranstaltungen austragen.

Knapp 1,5 Millionen Zuschauer verfolgten die Titelkämpfe. Vor allem die Leichtathletik-Wettbewerbe im Olympiastadion elektrisierten die Massen. Der Lohn: Sprinterin Gina Lückenkämper und Zehnkämpfer Niklas Kaul wurden zur Sportlerin und zum Sportler des Jahres gewählt.

Olympia und zwei Europameisterschaften

Und was war sonst noch los im Sportjahr 2022? Die Olympischen Winterspiele in Peking. Der Austragungsort sorgte für viele Diskussionen. Für Felix Neureuther war es kein Ort, an dem Olympia stattfinde sollte. Die deutsche Mannschaft überzeugte sportlich und sicherte sich im Medaillenspiegel Platz zwei hinter Norwegen.

Wie Olympia stand auch die Handball-EM in Ungarn und der Slowakei noch stark unter dem Einfluss der Corona-Pandemie. Schweden holte den Titel, das DHB-Team schied in der Hauptrunde aus. Deutlich besser lief es für die deutschen Basketballer, die bei der Heim-EM von Erfolg zu Erfolg eilten und erst im Halbfinale vom späteren Titelträger Spanien gestoppt wurden. Im Spiel um Platz drei sicherte sich die Mannschaft dann die umjubelte Bronzemedaille.

Das war es, das Sportjahr 2022. Natürlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Auf ein Neues in 2023.