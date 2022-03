BW will Corona-Regeln verlängern: VfB Stuttgart trotzdem vor mindestens 50.000 Zuschauern

Baden-Württemberg will die aktuellen Corona-Regeln beibehalten - mit Konsequenzen für die Profi-Klubs. Aber es gibt Ausnahmen. Zum Beispiel für den VfB Stuttgart und ratiopharm Ulm.

Die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten treffen sich am Donnerstag, 17. März, um über neue Corona-Regeln zu diskutieren. Die Tendenz geht in Richtung Lockerung. Tenor: Ab dem 20. März sollen bundesweit fast alle Regeln wegfallen - außer der Maskenpflicht in Innenräumen sowie in Bussen und Bahnen oder die Testpflicht in bestimmten Bereichen.

Von den Corona-Lockerungen hätten auch die Profi-Klubs in Baden-Württemberg profitiert. Doch die müssen weiter warten, bis sie ihre Stadien und Hallen wieder auslasten dürfen. Denn Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Gesundheitsminister Manfred Lucha (ebenfalls Grüne) haben bereits angekündigt, dass sie die Beschlüsse nicht umsetzen und stattdessen die gültigen Regeln wegen der hohen Corona-Zahlen in BW mindestens bis zum 2. April verlängern wollen.

VfB Stuttgart vor mindestens 50.000 Fans

Daher bleibt es dabei: Im Freien dürfen die Klubs 75 Prozent des Stadions füllen - bis maximal 25.000 Menschen. Sporthallen in Baden-Württemberg dürfen bis zu 60 Prozent ausgelastet werden - bis maximal 6.000 Personen. Zudem gilt in allen Stadien und Hallen weiterhin die 3G-Regel - das heißt, wer weder geimpft noch genesen ist, braucht einen tagesaktuellen, offiziellen, negativen Schnelltest, um ins Stadion oder in die Halle zu kommen.

Der VfB Stuttgart darf am Samstag dennoch vor 60.000 Zuschauern gegen den FC Augsburg antreten. Die Schwaben haben für dem 19. März eine Ausnahmegenehmigung im Vorgriff auf die angekündigten Regeln bekommen, die am 20. März bundesweit in Kraft treten sollen. Dass sich Baden-Württemberg dem Beschluss entgegenstellt, war bei der Entscheidung noch nicht absehbar. Daher ging auch der VfB Stuttgart am Mittwoch davon aus, dass die Ausnahmegenehmigung gültig bleibt. Bis zum Mittag waren etwa 50.000 Tickets verkauft. Glück für den VfB: Das folgende Heimspiel gegen Borussia Dortmund ist erst am 8. April. Die Schwaben hoffen, dass die Corona-Regeln bis dahin auch in Baden-Württemberg mehr Freiheiten erlauben.

Sonderstellung für ratiopharm Ulm

Vertrackter ist die Lage beim Basketball: Die Crailsheim Merlins, Heidelberg Academics und MHP Riesen Ludwigsburg dürfen weiter nur 60 Prozent der Kapazität nutzen. Im Gegensatz dazu darf ratiopharm Ulm die Halle schon jetzt zu 75 Prozent füllen und geht davon aus, ab Sonntag die Halle auch komplett füllen zu dürfen. Die kuriose Sonderstellung hat einen einfachen Grund: Die Halle der Ulmer Basketballer steht in Neu-Ulm und damit in Bayern.