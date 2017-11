Fußball | VfB Stuttgart Das Auf und Ab des Daniel Ginczek

"Wenn ich Leistung bringe und Tore schieße, kommt man ganz schnell wieder in den Fokus", sagte Daniel Ginczek vor Kurzem über eine mögliche Berufung in die Nationalmannschaft. Aufgrund seiner Verletzungsanfälligkeit gelingt es dem 26-Jährigen allerdings nicht, seine guten Leistungen über einen längeren Zeitraum zu bestätigen.

Simon Terodde, der seinen Startelf-Platz zuletzt an Daniel Ginczek verloren hatte, wird nun wieder zum zentralen Spieler in Stuttgarts Offensive. Zwei Saisontore in elf Spielen, jeweils nach Einwechslung, sind für den Torschützenkönig der vergangenen Zweitligasaison allerdings zu wenig. Daniel Ginczek hat auch zwei Bundesliga-Tore in dieser Saison auf dem Konto, in sechs Spielen. Seine abermalige Rückkehr ins Stuttgarter Lazarett verhindert jedoch weitere Einsätze.