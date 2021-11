Corona: Sportvereine in BW zwischen Warnstufe und Alarmstufe

Derzeit gilt in Baden-Württemberg die Corona-Warnstufe. Doch die Alarmstufe könnte schon bald ausgerufen werden. Für viele Freizeitsportler könnte dies weitreichende Folgen haben.

2G oder ein negativer PCR-Test – das ist derzeit die Voraussetzung, um Sport in geschlossenen Räumen zu betreiben. So sieht es die aktuelle Corona-Warnstufe in Baden-Württemberg vor. Sollte in den kommenden Tagen die Alarmstufe ausgerufen werden, dürfen nicht-immunisierte Personen nur noch draußen und mit negativem PCR-Test Sport treiben. In Innenräumen gilt dann ausschließlich 2G. Am Samstag (13. November) betrug die Zahl der COVID-19-Fälle auf Intensivstationen 372. Sollte die Zahl an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen den Wert von 390 überschreiten, tritt die Alarmstufe in Kraft.

Für einige Sportvereine stellen die weiteren Einschränkungen in der Alarmstufe keine große Veränderung zum aktuellen Zustand dar. Denn: In Fitnessstudios kommen schon jetzt fast nur noch Geimpfte oder Genesene. So erlebt es auch Stefan Maier, Leiter des Fitness- und Gesundheitsstudios SSC Karlsruhe: "Wir haben jetzt in der Warnstufe schon effektiv 2G, weil niemand mit einem PCR-Test kommt", sagt Maier und fügt an: "Es macht niemand einen PCR-Test für 50-60 Euro aufwärts, nur um eine Stunde ins Fitnessstudio oder in einen Pilates-Kurs zu gehen.“

Drei Corona-Stufen in Baden-Württemberg Für den Sport gelten folgende Regelungen in den drei Stufen:



Basisstufe: keine Einschränkungen für den Sport im Freien sowie Besucher, 3G-Regelung (Schnelltest) für Personengruppen im Innenbereich (bspw. Kabine) – nicht für die Einzelnutzung. Warnstufe: 3G-Regelung (mit Schnelltest) für Sport im Freien sowie Besucher, 3G-Plus-Regelung (mit PCR-Test) für Innenräume. Alarmstufe: In geschlossenen Räumen haben nur noch Geimpfte und Genesene (2G) Zutritt. Nicht-immunisierten Personen ist die Sportausübung auf Sportanlagen oder in Sportstätten im Freien nur nach Vorlage eines PCR-Testnachweises gestattet.

In der Kletterhalle des Deutschen Alpenvereins in Karlsruhe gilt bereits jetzt schon die 2G-Regel. Eine große Veränderung durch die mögliche Corona-Alarmstufe ist damit nicht zu erwarten. Beim TSV Pfedelbach im Hohelohekreis gilt ebenfalls schon jetzt 2G, auch im Freien. Der Verein will ungeimpfte und nicht genesene Zuschauer schützen.

Aufwand für Vereine ist groß

Die Alarmstufe wird im Freizeit- und Amateursport einige Vereine und Aktive vor Probleme stellen, egal ob in der Halle oder im Freien. Schon jetzt, in der Warnstufe, ist die organisatorische Belastung deutlich zu spüren. So auch beim SV Spielberg. "Aktuell haben wir einen, der noch gar nicht geimpft ist und einen, der sich bisher einmal hat impfen lassen", erzählt Sportvorstand Jürgen Szilard. "Wir machen das Ganze mit PCR-Tests. Der Aufwand ist natürlich absolut da."

Auch für Zuschauer gilt in der Alarmstufe übrigens die 2G-Regel. Das gilt sowohl für geschlossene Räume als auch für Veranstaltungen im Freien.