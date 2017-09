Fußball | VfB Stuttgart Christian Gentner "auf dem Weg der Besserung"

Beim schwer verletzten Kapitän Christian Gentner geht es in kleinen Schritten aufwärts. "Den Umständen entsprechend geht's ihm gut, er ist auf dem Weg der Besserung", berichtete Sportvorstand Michael Reschke in der SWR-Sendung "Sport im Dritten".

Die Bilder im Heimspiel des VfB Stuttgart gegen den VfL Wolfsburg waren nichts für schwache Nerven. Nach dem Zusammenprall mit Wolfsburgs Torhüter Koen Casteels zog sich VfB-Kapitän Christian Gentner schwere Kopfverletzungen zu. "Er hat definitiv eine schwere Gehirnerschütterung und wohl auch ein paar Knochen im Gesicht gebrochen", sagte VfB-Trainer Hannes Wolf wenige Minuten nach dem 1:0-Erfolg am Samstag. "Aber die Ärzte sagen, er wird wieder okay. Wir hoffen, dass er bald wieder gesund ist."

Am Samstagabend bestätigte der VfB Stuttgart auf seiner Homepage: Christian Gentner erlitt neben der Gehirnerschütterung einen Bruch des Augenhöhlenbodens, des Oberkiefers und des Nasenbeins. Der Kapitän muss in den kommenden Tagen operiert werden und wird dem VfB Stuttgart für viele Wochen fehlen.

Am Sonntag äußerte sich der Mannschaftsarzt des VfB Stuttgart, Dr. Raymond Best, im SWR-Interview zu den Verletzungen von Christian Gentner: "Durch das Knie von Casteels, das er unbeabsichtigt auf seinen rechten Gesichtsschädel bekommen hat, sind mehrere Gesichtsknochen gebrochen." Die anstehende Operation sei aber durchaus erfolgsversprechend. "Das geht heutzutage über sehr kleine Schnitte, fast schon wie in der Gelenkchirurgie. Man kann da über Schnitte unter dem Augenlied und durch die Nase sehr viel rekonstruieren. Die Knochen, die gebrochen sind, müssen wieder zusammengefügt und stabilisiert werden", so der Mediziner.