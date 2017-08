Champions League | 1899 Hoffenheim Hoffenheim trifft auf Liverpool

1899 Hoffenheim will in die Gruppenphase der Champions League. Doch um dort hin zu gelangen, muss in den Playoffs zunächst die Hürde FC Liverpool überwunden werden.

Im Kampf um den erstmaligen Einzug in die Champions-League-Gruppenphase bekommt es Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim mit dem FC Liverpool zu tun. Die Kraichgauer genießen am 15./16. August zunächst Heimrecht gegen das Team von Trainer Jürgen Klopp und müssen am 22./23. August an der Anfield Road antreten.