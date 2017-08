Champions League | 1899 Hoffenheim Ein großer Gegner für die Europa-Premiere

Hoffenheim ist bei der Auslosung am Freitag (12.00 Uhr) in Nyon (Schweiz) ungesetzt. Und die fünf möglichen Gegner auf dem Weg in die CL-Gruppenphase haben es in sich. Die Nagelsmann-Elf trifft entweder auf den FC Sevilla (Spanien), SSC Neapel (Italien), FC Liverpool (England), ZSKA Moskau (Russland) oder Sporting Lissabon (Portugal). Die Playoff-Spiele finden am 15./16. August und 22./23. August statt.