"Bild": VfB ist an Steven Skrzybski dran

Die "Bild"-Zeitung berichtet, dass der Aufsteiger großes Interesse an dem 24-Jährigen hat. Das Blatt schreibt, dass der VfB bereits ein Angebot abgegeben für Skrzybski abgegeben habe. Demnach bietet Stuttgart vier Millionen Euro für den Offensivmann.

Viel Geld für den 1,73 Meter großen Rechtsaußen. Skrzybski hat eine starke Saison für die Eisernen hingelegt und erzielte in 30 Zweitligaspielen acht Treffer. Fünf weitere Tore bereitete er vor. Erst im April verlängerte Skrzybski seinen Vertrag bei Union bis 2020, das macht ihn so teuer.

Der VfB soll bereits im letzten Sommer an Skrzybski dran gewesen sein. Doch damals ließ sich ein Transfer nicht realisieren. Klar ist aber: Stuttgart braucht Ersatz für Mane. Der 23-jährige Offensivspieler hatte Anfang April einen Knorpelriss im rechten Knie erlitten. Sogar die Karriere des Portugiesen scheint in Gefahr, sein Comeback wird er frühestens Anfang 2018 geben können. Bis zu seiner Verletzung war Mane absoluter Leistungsträger bei den Schwaben. In 19 Spielen erzielte er sechs Tore und bereitete neun Treffer vor.