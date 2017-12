Bundesliga | VfB Stuttgart Romero-Verpflichtung steht wohl kurz bevor

Der argentinische Fernsehsenders TyC Sports meldet, dass der Wechsel von Maxi Romero bereits in trockenen Tüchern sein soll. Romero soll in Stuttgart einen Vertrag bis 2023 unterschreiben und knapp 10 Millionen Euro kosten. Damit wäre der Argentinier neuer Rekordtransfer des VfB. Es deutet also alles darauf hin, dass das Sturmtalent gemeinsam mit Santiago Ascacíbar und Emiliano Insua schon in der Rückrunde eine argentinische Achse bilden wird. Die spanisch sprechende Gemeinde bei den Schwaben wächst.

Kevin Kuranyi glaubt daran, dass Simon Terodde vom VfB Stuttgart in der Rückrunde besser in Fahrt kommen wird.

Nur drei Bundesliga-Teams sind in der Offensive schlechter als die Elf von VfB-Trainer Hannes Wolf. Zeit also, um frischen Wind in die Angriffsreihe zu bringen. Wie bereits bei Ascacíbar, scheint Stuttgart in Argentinien fündig geworden zu sein. Für Romero, so heißt es, überweist der VfB rund zehn Millionen Euro Ablöse an CA Vélez Sársfield. Ein erstes Angebot über 8 Millionen Euro von den Stuttgartern soll abgelehnt worden sein. Romero würde den Schweizer Zdravko Kuzmanovic (8 Millionen Euro) damit als Rekord-Transfer ablösen.