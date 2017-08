Bundesliga | VfB Stuttgart Reschke will auf dem Transfermarkt nachlegen

Reschke will auf dem Transfermarkt nachlegen

Nach dem glücklichen Pokalsieg des VfB Stuttgart bei Energie Cottbus (2:2, 4:3 im Elfmeterschießen) will Michael Reschke noch personell nachlegen. Dies sagte der neue Sportvorstand des VfB auf seiner Antritts-Pressekonferenz.

Den Aufsteiger wähnt Reschke vor einer schweren Saison. "Es wird ein hartes Ringen kommende Saison, in der Bundesliga zu bleiben", prophezeite der vom FC Bayern gekommene Funktionär: "Ziel des VfB ist es, erst die Klasse zu halten, sich dann zu etablieren und im vierten Jahr das obere Drittel zu erreichen."

In VfB-Trainer Hannes Wolf hat Reschke indes großes Vertrauen: "Er ist ein hervorragender Trainer. Die ersten Gespräche waren geprägt von hohem Vertrauen und gegenseitigem Respekt. Ich habe den Eindruck, dass die Chemie zwischen uns stimmt."

Seine eigene Rolle will Reschke nach einer Einarbeitungszeit finden. "Ich möchte zunächst mal ankommen, dann meine Rolle definieren. Momentan ist die Kaderplanung natürlich vorrangig. Die Ausgangsposition der Mannschaft ist talentiert und gut", sagte er.

Sein Job-Profil werde sich im Vergleich zu seinen bisherigen Beschäftigung aber wandeln. "Mit dieser neuen Herausforderung ist auch für mich klar, dass sich mein Rollenbild deutlich verändern wird. Ich werde deutlich näher an Mannschaft, Trainer und Klub sein und nicht mehr so viel reisen", sagte Reschke, der beim FC Bayern als Kaderplaner tätig war.

Seinen ehemaligen Arbeitgeber nahm der 59-Jährige in Schutz. "Ich finde es total schwierig, dass der FC Bayern immer auf diese Triple-Geschichte heruntergebrochen wird. Die Champions League wird im April und Mai entschieden und ist von so vielen Dingen - Form-Krisen und Verletzungspech - abhängig", sagte er und ergänzte, er sei überzeugt, dass die Ernennung von Hasan Salihamidzic zum Sportdirektor "eine gute Entscheidung für den FC Bayern ist". Für ihn selbst sei dieser Posten in München aber "kein Thema" gewesen.