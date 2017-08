Bundesliga | VfB Stuttgart Nur in der Unruhe herrscht Kontinuität

Die Demission von Schindelmeiser und die Bekanntgabe der Verpflichtung von Bayern-Kaderplaner Michael Reschke, der neuer Sportvorstand werden soll, kam überraschend. Mit ein wenig Abstand passt er jedoch in das Bild eines Vereins, bei dem Unruhe und plötzliche Wendungen zum Alltag zu gehören scheinen. "Es gibt im Leben Chancen, die man einfach ergreifen und Herausforderungen, denen man sich stellen muss", sagte Reschke in einer Mitteilung des VfB. Vor seiner neuen Aufgabe habe er "großen Respekt". Das sollte der 59-Jährige auch, wenn er sie Ende August offiziell antritt. Denn Stuttgart ist ein schwieriges Pflaster.

Sein Vorgänger Schindelmeiser, der noch einen Vertrag bis 2019 hatte, hielt sich trotz des Aufstiegs und der von ihm mit angetriebenen Ausgliederung der Profis in eine AG, nur ein gutes Jahr im Amt. Beim Vorvorgänger Robin Dutt waren es auch nur rund 16 Monate. Klubchef Wolfgang Dietrich, dessen Verhältnis zu Schindelmeiser laut Medienberichten offenbar schwer belastet war und der sich daher von ihm trennte, führt den Verein seit rund zehn Monaten. Seine Vorgänger Bernd Wahler, der knapp drei Jahre im Amt war, und Gerd Mäuser (rund 21 Monate) hatten nicht lange durchgehalten. Von den 13 Trainern in den zurückliegenden zehn Jahren ganz zu schweigen.

Nun soll also Reschke, der in München noch einen Vertrag bis 2018 hatte, den VfB dahin führen, wo ihn Dietrich schon in wenigen Jahren sehen will: in die Champions League. "Er ist ein absoluter Glücksfall für unseren Verein", sagte Dietrich und verwies auf den hervorragenden Ruf, den der 59-Jährige im Fußball-Geschäft genießt.