Bundesliga | VfB Stuttgart Michael Reschke: Mit Platz 15 zufrieden

Bei Bayer Leverkusen musste er im VIP-Bereich seinen Ausweis zeigen, weil ihn keiner erkannte. In Stuttgart rückt Michael Reschke in den Fokus. Im SWR-Gespräch äußerte sich der neue Sportvorstand über den Kader und das Saisonziel.

Bundesliga | VfB Stuttgart Michael Reschke zu Saisonzielen und Transfers

Sorgen mache er sich keine, sagt Michael Reschke über seine neue Rolle in der Öffentlichkeit. Bei Bayer Leverkusen und Bayern München als Kaderplaner im Hintergrund zu arbeiten, sei eine bewusste Entscheidung gewesen, ebenso wie er jetzt damit leben könne, beim VfB Stuttgart in der Öffentlichkeit zu stehen. Trotzdem gewinnt man im Gespräch mit dem neuen Sportvorstand den Eindruck: Am liebsten redet Reschke nicht über sich selbst, sondern über den VfB. Und den sieht er gut aufgestellt.

Mit Bundesliga-Erfahrung zum Klassenerhalt

"Ich finde nicht, dass dem Kader noch etwas fehlt", sagt Reschke. "Wir haben eine gute Ausgangsposition, um die Bundesliga zu halten." Dieser Plan soll vor allem mit Bundesliga-erprobten Kräften in die Tat umgesetzt werden. Reschke holte mit Dennis Aogo und Andreas Beck reichlich Erfahrung an Bord; hinzu kommen die bereits zuvor verpflichteten Ron-Robert Zieler und Holger Badstuber. Aber, das fragten sich zuletzt jedenfalls einige Fans: Wo verläuft in diesem Kader die Grenze zwischen Erfahrung und überschrittenem Zenit?

"Andreas Beck ist ein absoluter Top-Profi"

Der neue Sportvorstand hat dazu eine klare Meinung: "Holger Badstuber ist 28, Dennis Aogo hat den Eindruck hinterlassen, dass er es nochmal richtig wissen will und Andreas Beck ist ein absoluter Top-Profi, der ganz klare Ziele formuliert hat. Keiner von ihnen hat seinen Höhepunkt überschritten." Reschke glaubt, dass alle drei in der kommenden Saison eine wichtige Rolle spielen werden, setzt aber auch auf Spieler, die für Überraschungsmomente sorgen können – zum Beispiel Neueinkauf Santiago Ascacibar aus Argentinien, von dem Reschke Großes erwartet.

Sieben bis acht Bundesliga-Vereine wackeln