Bundesliga | VfB Stuttgart Gentner meldet sich: "Es geht mir gut"

Kapitän Christian Gentner vom VfB Stuttgart hat nach seinen schweren Kopfverletzungen selbst Entwarnung gegeben. "Es geht mir sehr gut!", schrieb der 32-Jährige in den sozialen Netzwerken.

Zwar habe er mehrere Brüche im Gesicht, so Gentner weiter: "Aber nichts, was nicht wieder zu korrigieren wäre." Zugleich bedankte er sich für die zahlreichen Genesungswünsche seit dem Unfall am Samstag.